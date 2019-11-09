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Kapalı otoparkta çıkan yangında binadakiler çatıya çıktı

İstanbul'da dört katlı bir binanın zemininde bulunan kapalı otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanan aracın yükselen dumanları tüm binayı sardı.

İHA | 09.11.2019 - 06:42..
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İstanbul'un Maltepe ilçesi, Altıntepe Mahallesi, Çiçekçi Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın kapalı otoparkında gece saat 02.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil alev aldı.

VATANDAŞLAR BİNANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Yanan otomobilden yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar kendilerini dışarıya atarken yukarı katlarda yaşayan vatandaşlar çareyi binanın üzerine çıkmakta buldu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri bir yandan yanan aracı söndürürken öte yandan merdiven aracılığıyla binanın yukarısında mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen sekiz vatandaşa olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederken durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

Kapalı otoparkta yanan araç binadakileri mahsur bıraktı VİDEO

KAPALI OLAN DAİRELER KONTROL EDİLDİ

Yanan otomobilin bulunduğu kapalı otoparkta o saatlerde kimse bulunmazken dairelerde yaşayan vatandaşlar bina içerisinde ki yoğun dumanı fark ettikleri an kendilerini dışarıya atmaya çalışırken kapalı olan daireler itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye aracının merdiveni ile kontrol edilen dairelerde kimsenin olmadığı anlaşılırken çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Otomobilde meydana gelen yangının ise çıkış nedeni araştırılıyor.

Kapalı otoparkta çıkan yangında binadakiler çatıya çıktı

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