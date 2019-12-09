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Karabük'te amatör lig maçında ortalık karıştı

Karabük’te amatör takımların futbol mücadelesinde taraftarların arasında meydana gelen kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 09.12.2019 - 00:35..
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Karabük Amatör Ligi’nde Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor arasında oynanan karşılaşma sırasında, taraftarlar arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Maç sırasında çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tunay S. isimli şahıs yaralandı. Olay nedeniyle futbolcular da tribünlere koştu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaralı taraftar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çıkan kargaşa üzerine çevik kuvvet ve güvenlik görevlilere müdahale ederken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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