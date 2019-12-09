Karabük'te amatör lig maçında ortalık karıştı

Karabük Amatör Ligi’nde Yenice Cebecispor ile Karabük Köyüspor arasında oynanan karşılaşma sırasında, taraftarlar arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Maç sırasında çıkan tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Tunay S. isimli şahıs yaralandı. Olay nedeniyle futbolcular da tribünlere koştu.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Yaralı taraftar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çıkan kargaşa üzerine çevik kuvvet ve güvenlik görevlilere müdahale ederken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amatör lig maçında taraftarlar birbirine girdi VİDEO