Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, Ramazan Dikmen yönetimindeki 70 DY 625 plakalı araç, seyir halindeyken kaza yaptı.

Vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan sürücü Dikmen, kazadan yara almadan kurtuldu.

CANLI YAYIN YAPARKEN ARACIYLA TAKLA ATTI

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken kaza yaptığını anlatan Dikmen, "Evime birkaç gün önce aldığım araçla giderken, akşam yol kenarına birikmiş kar sebebiyle direksiyon hakimiyetimi kaybederek yoldan çıktım. Aracım ile karşı şeride doğru 2 takla attım. Kaza sonrası soğukkanlılığımı korudum. Beni gören çevredeki vatandaşlar yardımıma koştu." dedi.

Karaman'da canlı yayın yapan sürücü kaza geçirdi