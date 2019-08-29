Karaman'da trafik kavgasında hamile kadına saldırı

Karaman'da 70 BG 740 plakalı otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden A.K'nin (33) aracı Çoğlu köyü civarında arıza yaptı.
KAZA SONRASI İKİ TARAF TARTIŞMAYA BAŞLADI
A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. (19) idaresindeki 70 DV 830 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi 16 yaşındaki M.Ş, A.K. ile tartışmaya başladı.
HAMİLE EŞİ SİLAHLA ELİNDEN YARALANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği ileri sürüldü. Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası T.Ş. ve M.Ş, olayda kullanılan tabanca ve sopayı jandarma ekiplerine teslim etti. Şüpheliler gözaltına alındı.