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Karaman'da trafik kavgasında hamile kadına saldırı

Hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada hamile bir kadın silahla yaralandı, eşi de darbedildi.

AA | 29.08.2019 - 12:03..
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Karaman'da 70 BG 740 plakalı otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden A.K'nin (33) aracı Çoğlu köyü civarında arıza yaptı.

KAZA SONRASI İKİ TARAF TARTIŞMAYA BAŞLADI

A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. (19) idaresindeki 70 DV 830 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi 16 yaşındaki M.Ş, A.K. ile tartışmaya başladı.Karaman'da trafik kavgasında hamile kadına saldırı

HAMİLE EŞİ SİLAHLA ELİNDEN YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği ileri sürüldü. Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası T.Ş. ve M.Ş, olayda kullanılan tabanca ve sopayı jandarma ekiplerine teslim etti. Şüpheliler gözaltına alındı.

Karaman'da trafik kavgasında hamile kadına saldırı

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