Karamollaoğlu koltuğu bırakmayacak

31 Mart yerel seçimlerine 17 gün gibi kısa bir süre kaldı.

Seçim meydanları daha da alevlenirken, siyasi parti liderleri mitinglerde vatandaşlarla buluşup oylarını istiyor.

LİDERLER SEÇİME HAZIRLANIYOR

Liderler hem meydanlarda hem de televizyon ekranlarından seçim heyecanını anbean yaşıyor ve seçmene de yaşatmaya çalışıyor.

CEVAP VERMEYE ZORLANDI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da siyasi ekranlarda boy göstermeye çalışan liderden biri.

Çıktığı bir siyasi programda moderatörün sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, gelen "Kaybederseniz ne olacak?" sorusuna cevap vermeye çalıştı.

Karamollaoğlu'na kaybederseniz ne olacak sorusu İZLE

"VAZGEÇMEYİZ"

Cevap verirken zorlanan Karamollaoğlu; koltuğunu bırakmayacağını belirterek, "Biz bu işten vazgeçmeyiz." dedi.