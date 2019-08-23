Karamollaoğlu'nda köprü, tünel çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki bazı yatırımlara karşı çıkmasıyla dönem dönem gündem oldu.

Karamollaoğlu daha önce Çamlıca Camii konusundaki çıkışı ve Sivas'a hızlı trene karşı çıkmasıyla tepki toplamıştı.

"YÜKSEK BİNALAR BİZİ GÜÇLÜ KILMAZ"

Karamollaoğlu yine konuşulacak bir ifade kullandı. Saadet lideri, "Sen Türkiye'deki insanları biz güçlüyüz diye geçici bir süre aldatırsın. Yollar, köprüler, tüneller, havaalanları, yüksek binalar bizi güçlü kılmaz. Hele hele saraylar, bir de millet alkışlıyor. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.