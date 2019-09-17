Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk taşınıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldü.

Evlilik belgesi almak için girdiği konsoloslukta ajanlar tarafından öldürülen, sonrasında ölümünün üzerine onlarca senaryo yazılan Kaşıkçı'nın, hâlâ kim tarafından öldürüldüğü belli değil.

BİNA TAŞINIYOR

Cinayete dair araştırmalar hem Türkiye hem de Suudi Arabistan'da devam ederken, olayın yaşandığı Suudi Arabistan Konsolosluğu binasının taşınacağı öğrenildi.

YENİ YERİ ABD'NİN YANI

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; konsolosluğun yeni adresi ise Sarıyer'de bulunan ABD Konsolosluğu'nun yanı.