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Kask takmayan baba hayatını kaybetti

Burdur'da yol kenarındaki yön tabelasına motosikletiyle seyir halindeyken çarpan 42 yaşındaki Faruk Akyol kazada hayatını kaybederken, 2 oğlu ise yaralandı.

DHA | 16.06.2019 - 19:34..
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Faruk Aykol tescilsiz motosikletine çocukları Muzaffer ve Osman’ı da bindirerek ilçe merkezinden Niyazlar köyü istikametine yola çıktı. Seyir halindeyken Faruk Akyol’un kontrolünü yitirdiği motosiklet yoldan çıkıp yön tabelasına çarptı. Kazanın şiddetiyle Faruk Akyol ve iki oğlu yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Faruk Akyol’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukları Muzaffer ve Osman Akyol ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Muzaffer Akyol’un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kask takmayan baba hayatını kaybetti

KASKLARI YOKTU

Faruk Aykol'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna konuldu. Diğer yandan kaza sırasında baba ve çocuklarının başında kask olmadığı kaydedildi.

Kask takmayan baba hayatını kaybetti

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