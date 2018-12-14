Kastamonu'da ayılar arı kovanlarına saldırdı

İlçeye bağlı Ayva köyünde Mustafa Ercan'a ait bahçeye giren ayılar, arı kovanlarını parçalayarak içindeki balı yedi. Ayılar 4 kovanı da alıp götürdü.

7 KOVANI PARÇALADILAR

Ercan, yaptığı açıklamada, gece yarısı bahçeye giren ayıların, 7 kovanı parçalayarak içindeki balın hepsini yediğini, arıları da telef ettiğini söyledi.

Ormanda aç kalan ayıların köylere indiğini, bahçelere, meyvelere ve arılara zarar verdiğini anlatan Ercan, "4 bin lira zararım var. Devlet, ayıyı vurunca ceza veriyor. Bizim zararımızı kim ödeyecek? Yakında ayılar insanlara da saldırır. O zaman biz ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.