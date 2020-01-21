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Katlanabilir iPhone'un yeni konsept videosu

Grafik tasarımcısı TechMorning, katlanabilir iPhone ile ilgili hazırladığı yeni konsept videosunu paylaştı.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 14:18..
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Samsung, geçtiğimiz eylül ayında ilk katlanabilir telefonunu Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Ardından Huawei, Mate X'i, tanıtarak katlanabilir telefonlar arasında yerini almıştı.

Katlanabilir telefonların bir hayli konuşulduğu şu günlerde Apple'dan, bu konuda herhangi bir açıklama gelmiyor.

Apple'ın, katlanabilir ekranlar için Samsung ile görüştüğü biliniyor ve iddialara göre 2020 yılında, katlanabilir bir iPhone modeli gelecek. Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Apple'dan herhangi bir açıklama duymayan bazı kullanıcılar, kendi konsept videolarını yayınlıyor. TechMorning adlı bir grafik tasarımcı, yayınladığı katlanabilir iPhone konsept videosuyla bir hayli beğeni aldı. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Katlanabilir iPhone konsept görüntüleri VİDEO

Katlanabilir iPhone'un yeni konsept videosu

Apple'ın bu yıl ilk 5G telefonlarını da piyasaya sürmesi bekleniyor; bu nedenle ilk katlanabilir iPhone'un 5G teknolojisini desteklemesi oldukça yüksek bir ihtimal.

Katlanabilir telefon yarışında şu an için rakiplerinin gerisinde kalan Apple, bu yıl için çalışmalarına devam ediyor.

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