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Kavga ettiği babasını sokak ortasında öldürdü

Adana'da 22 yaşındaki genç, bıçakla saldırdığı babasını öldürdükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

DHA | 01.07.2019 - 08:38..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 22 yaşındaki Mehmet Y., 50 yaşındaki babası Murat Y. ile yol ortasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., babasına bıçakla saldırdı. Baba-oğul arasında çıkan kavgada Murat Y. vücudunun çeşitli yerlerinden, Mehmet Y. ise elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden baba Murat Y. yakındaki özel hastaneye, oğlu Mehmet Y. ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA ÖLDÜ, OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Murat Y., daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybeden Murat Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedavisi tamamlanan Mehmet Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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