Fethiye'de kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nde Polonya’dan tatil için Faralya Mahallesi’ne gelen Pıotr Mıkolajczyk (48), oğlu Jan Mıkolajczyk ile birlikte Faralya Mahallesi Hisar mevkisindeki patikadan vadiye inmek istedi.

VADİNİN ZEMİNİNE YUVARLANDI

Patika yolda bir süre oğlu ile yürüyen Pıotr Mıkolajczyk, dengesini kaybederek yaklaşık 230 yükseklikten vadinin zeminine yuvarlandı. Babasının düştüğünü gören Jan Mıkolajczyk, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, yaptıkları aramalara rağmen Mıkolajczyk’in yerini tespit edemedi.

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DRONE İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine jandarma tarafından drone ile Mıkolajczyk’in yeri tespit edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Mıkolajczyk’in hayatını kaybettiğini belirledi.

VADİNİN PLAJINA ÇIKARILDI

Ekipler tarafından Pıotr Mıkolajczyk’ın cesedi 1 kilometre sedyede taşınarak vadinin plajına çıkarıldı. JAK botuna alınarak Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belceğiz Plajı’na getirilen Mıkolajczyk’ın cesedi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nöbetçi cumhuriyet savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından Mıkolajczyk’in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.









