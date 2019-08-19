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Fethiye'de kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti

Düştüğü yerden drone ile tespit edilerek çıkarılan turistin cesedi 1 kilometre taşındıktan sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA | 19.08.2019 - 18:17..
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nde Polonya’dan tatil için Faralya Mahallesi’ne gelen Pıotr Mıkolajczyk (48), oğlu Jan Mıkolajczyk ile birlikte Faralya Mahallesi Hisar mevkisindeki patikadan vadiye inmek istedi.

VADİNİN ZEMİNİNE YUVARLANDI

Patika yolda bir süre oğlu ile yürüyen Pıotr Mıkolajczyk, dengesini kaybederek yaklaşık 230 yükseklikten vadinin zeminine yuvarlandı. Babasının düştüğünü gören Jan Mıkolajczyk, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Fethiye'de kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti

Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, yaptıkları aramalara rağmen Mıkolajczyk’in yerini tespit edemedi.

Fethiye'de kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti VİDEO

DRONE İLE YERİ TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine jandarma tarafından drone ile Mıkolajczyk’in yeri tespit edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Mıkolajczyk’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethiye'de kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti

VADİNİN PLAJINA ÇIKARILDI

Ekipler tarafından Pıotr Mıkolajczyk’ın cesedi 1 kilometre sedyede taşınarak vadinin plajına çıkarıldı. JAK botuna alınarak Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belceğiz Plajı’na getirilen Mıkolajczyk’ın cesedi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nöbetçi cumhuriyet savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından Mıkolajczyk’in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Fethiye'de kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Polonyalı turist hayatını kaybetti

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