Kayaşehir- Fenertepe metro hattı için karar verildi

Başakşehir- Kayaşehir metro hattının devamı niteliğinde olan Kayaşehir- Fenertepe metro hattının detayları da yavaş yavaş belli oluyor.

YATIRIM BEDELİ 742 MİLYON LİRA

Yapılması planlanan hat; 4 kilometre uzunluğunda olacak ve bu proje için 742 milyon 500 bin liralık yatırım bedeli ayrılacak.

BİRÇOK HATLA ENTEGRE EDİLECEK

Proje; bazı hatlarla entegre de olacak. Bunlardan ilki Vezneciler-Arnavutköy olacak.

Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Sefaköy, metrobüs ve Marmaray ile de entegre edilerek ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. Kayaşehir- Fenertepe metro hattı, günde 70 bin yolcuya hizmet verecek.