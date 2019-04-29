taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9362
Euro
6.6264
Altın
1281.09
Borsa
94653.66
Gram Altın
244.345

Kayaşehir- Fenertepe metro hattı için karar verildi

4 kilometre uzunluğunda olacak hat için çalışmalara başlandı.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 14:51..
  1. Haberler
  2. Projeler
Whatsapp ile paylaş
Kayaşehir- Fenertepe metro hattı için karar verildi

Başakşehir- Kayaşehir metro hattının devamı niteliğinde olan Kayaşehir- Fenertepe metro hattının detayları da yavaş yavaş belli oluyor.

Kayaşehir- Fenertepe metro hattı için karar verildi

YATIRIM BEDELİ 742 MİLYON LİRA

Yapılması planlanan hat; 4 kilometre uzunluğunda olacak ve bu proje için 742 milyon 500 bin liralık yatırım bedeli ayrılacak.

Kayaşehir- Fenertepe metro hattı için karar verildi

BİRÇOK HATLA ENTEGRE EDİLECEK

Proje; bazı hatlarla entegre de olacak. Bunlardan ilki Vezneciler-Arnavutköy olacak.

Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Sefaköy, metrobüs ve Marmaray ile de entegre edilerek ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. Kayaşehir- Fenertepe metro hattı, günde 70 bin yolcuya hizmet verecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

110
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

71
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

453
Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

200
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

72
Sel felaketi gönüllüleri Başbakan Trudeau’yu haşladı

Sel felaketi gönüllüleri Başbakan Trudeau’yu haşladı

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir