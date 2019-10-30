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Kayınpederi Demet Şener hakkında ağır konuştu

Cenk Küpeli'nin babası İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, ağır ithamlarda bulundu.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 13:17..
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Cenk Küpeli ile mutlu bir evliliği olduğu her fırsatta dile getiren Demet Şener'e; eşi Cenk Küpeli'nin ailesinden çok sert tepki geldi.

"İBRAHİM'E NİSPET YAPIYOR"

Bir magazin programına konuk olan Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli "İbrahim'e nispet olsun diye evlendi. Bu bir aşk değil, nispet evliliğidir... Oğlumla flört etmeye başladığından beri biricik oğlumuzla görüşemiyoruz. Bu evlilikle hem bize hem Kutluay ailesine nispet yapıyor. Annesi eşim Oya Hanım ile bu evliliğe karşıyız. Ve barışma söz konusu değil" ifadelerinde bulundu.

Kayınpederi Demet Şener hakkında ağır konuştu

Kayınpederi Demet Şener hakkında ağır konuştu

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