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Kayseri merkezli sahte içki operasyonu

Beş ilde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesi planlanan 3 bin 500 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

AA | 27.12.2018 - 13:56..
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Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmesi planlanan 3 bin 500 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Kayseri merkezli sahte içki operasyonu

MERDİVEN ALTI ÜRETİM

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, başka illerden getirilen kaçak içkiler ve merdiven altı üretim yapılan sahte içkilerin, yılbaşı öncesi sosyal medya hesapları üzerinden satılmak istendiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların, yasa dışı yollarla yaptıkları içki satışından kayıt dışı gelir elde ettikleri, lüks yaşam sürdükleri, lüks araçlar ve gayrimenkullere sahip oldukları tespit edildi.

3 BİN 500 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ

Yaklaşık iki aylık çalışma sonucunda; Kayseri, İstanbul, Kocaeli, Nevşehir ve Niğde'de belirlenen adreslere ve imalathanelere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 3 bin 500 şişe kaçak ve sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Kayseri merkezli sahte içki operasyonu

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda H.G., D.G., İ.S., A.K., B.M., E.C.T., C.C. ve M.O., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve aralarında bir ambulans şoförünün de bulunduğu zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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