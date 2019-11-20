Kayseri'de eşini yaralayan koca kendini eve kilitledi

Kayseri'nin Erkilet Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi Ayyıldız Apartmanı'nın 10'uncu katında akşam saat 23.00 sıralarında, Okan Ç. ile eşi Ülkü Ç. arasında aile içi tartışma çıktı.

KENDİNİ EVE KİTLEDİ

Kavgaya dönüşen olayda, Okan Ç. eline geçirdiği bıçakla eşi Ülkü Ç.'yi kolundan yaraladı. Yaraladığı eşinin evden gitmesine izin veren Okan Ç., ardından kendini eve kilitledi. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ülkü Ç.'yi Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kendisini eve kilitleyen Okan Ç. ise, polisin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.