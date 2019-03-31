Hayvanlar aleminden keyifli bir video daha... Kedisini sepetle eve çıkaran şahsın paylaştığı görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

SOKAKTAN EVE SEPETLE ÇIKAN KEDİ

Görüntülerde, sahibi sokakta gezen kedisini, balkondan sarkıttığı sepete oturması için çağırıyor. Sahibini dinleyen kedi, sarkıtılan sepete oturarak sahibinin kendisini yukarı çekmesini bekliyor. Ardından da sahibi tarafından, birinci kattaki eve çekiliyor. Balkon masasında da sepetten çıkarak eve doğru yöneliyor.

Kediye özel sepetli asansör ViDEO