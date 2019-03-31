taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Kediye özel 'sepetli asansör'

Sahibinin, sokakta gezen kedisini birinci kattaki evine çıkarmak için kullandığı yöntem, görenleri güldürdü.

DHA | 31.03.2019 - 11:57..
  1. Haberler
  2. Video Haber
Whatsapp ile paylaş

Hayvanlar aleminden keyifli bir video daha... Kedisini sepetle eve çıkaran şahsın paylaştığı görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

SOKAKTAN EVE SEPETLE ÇIKAN KEDİ

Görüntülerde, sahibi sokakta gezen kedisini, balkondan sarkıttığı sepete oturması için çağırıyor. Sahibini dinleyen kedi, sarkıtılan sepete oturarak sahibinin kendisini yukarı çekmesini bekliyor. Ardından da sahibi tarafından, birinci kattaki eve çekiliyor. Balkon masasında da sepetten çıkarak eve doğru yöneliyor.

Kediye özel sepetli asansör ViDEO

Kediye özel 'sepetli asansör'

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

103
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

175
Cem Yılmaz oy kullandı

Cem Yılmaz oy kullandı

85
İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

123
Hacı Sabancı oyunu kullandı

Hacı Sabancı oyunu kullandı

30
57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

115
Hadise oyunu kullandı

Hadise oyunu kullandı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir