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Kediyi yere vurarak öldüren cani 4 ay yatacak

Beyoğlu'nda bir kediyi yere vurarak öldüren Barış Canımana’nın cezası kesinleşti. Görüldüğü yerde yakalanarak, cezaevine gönderilecek olan Canımana, 4 ay 1 gün hapis yatacak.

İHA | 14.11.2019 - 13:29..
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İstanbul Beyoğlu’nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldüren 23 yaşındaki Barış Canımana’nın İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava, 24 Mayıs 2019 tarihinde karara bağlanmıştı.

PİŞMAN OLMAYINCA MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

'Tomtom' isimli kediyi kuyruğundan tutup yere vurarak öldüren Canımana, ‘Haklı bir neden olmaksızın sahipli hayvanı öldürmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanık Canımana’nın eyleminden sonra adli kontrol hükümlerine uymaması ve eyleminden sonra pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında takdir indirimi uygulamamıştı.

Kedi vahşeti davasında karar kesinleşti İZLE

İTİRAZ ETMEDİ

Kararın belli olmasının ardından Canımana’nın itiraz süresinde karara itiraz etmemesi dolayısıyla 2 yıllık hapis cezası kesinleşti. Mahkeme, Canımana’nın hükmünün kesinleşmesinin ardından infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazdı.

4 AY İÇERİDE, 1 YIL DIŞARIDA OLACAK

Görüldüğü yerde yakalanarak cezaevine gönderilecek olan Canımana’nın 2 yıllık hapis cezasının infazı, 1 yıl 4 ay 1 gün oldu. Canımana, cezasının 4 ay 1 gününü cezaevinde geçirdikten sonra 1 yılını denetimli serbestlik kapsamında cezaevi dışında geçirecek.

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