Kediyi yere vurarak öldüren cani 4 ay yatacak

Beyoğlu'nda bir kediyi yere vurarak öldüren Barış Canımana’nın cezası kesinleşti. Görüldüğü yerde yakalanarak, cezaevine gönderilecek olan Canımana, 4 ay 1 gün hapis yatacak.

Restoranda oturan iki yaşlı kadını termosla döven saldırgan, daha sonra kaçan kadınların kredi kartı ve pasaportlarını çaldı.

Apple’ın 16 inçlik yeni MacBook Pro modeli, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yeni MacBook Pro'nun özelliklerini ve Türkiye fiyatını sizler için derledik.

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray davasını 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Duruşma tarihine kadar, mevcut Galatasaray yönetimi görevine devam edecek.

Blagoveşçensk kentinde 19 yaşındaki bir genç, avcı tüfeğiyle ateş açtı. Saldırı sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı frikik golü

Bu akşam İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, rakibiyle berabere bile kalsa adını EURO 2020'ye yazdıracak. Kritik karşılaşma öncesi Selçuk İnan'ın attığı efsane frikik golünü hatırlayalım.