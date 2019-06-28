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Kenan Doğulu'nun annesi konuştu

Ünlü popçu Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu'dan ayrılık açıklaması...

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 10:23..
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Beren Saat'in Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla eşi Kenan Doğulu ile evliliğindeki sorunları gün yüzüne çıkmıştı.

Ünlü çiftin boşanacağı iddiası gündeme gelmişti. İki tarafın bu olayla ilgili yaptığı açıklamalar iyice kafaları karıştırmıştı.

Kenan Doğulu'nun annesi konuştu

"AYRILIK YOK"

Kenan Doğulu dün gece Harbiye'de konser verdi. Seyirciler arasında Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu da vardı. Anne Doğulu, Kenan-Beren ilişkisiyle ilgili soruları yanıtladı: "Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam. en çok 'Bugünüm sensiz geçti' şarkısını seviyorum. Babası için yazmıştı onu... Sahne performansı muhteşem, üstüne adam tanımıyorum. Bütün popçuları seviyorum ama o benim oğlum. Beren ile Kenan ayrı değiller. Her şey yolunda. Herkes işinde gücünde..."

Kenan Doğulu'nun annesi konuştu

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