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Kerimcan Durmaz'a uçak videosu sonrası ceza

İnstagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İHA | 05.12.2019 - 10:45..
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan, müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı.

''YAKIN ARKADAŞLARIMA ATTIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM''

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımın yakın arkadaş grubuma değil, Instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim." dedi.

Kerimcan Durmaz hakim karşısında

''BU KONULARDA HASSAS VE DİKKATLİ BİRİSİYİMDİR''

Paylaşımı geri çektiğini ve kamuoyundan özür dilediğini belirten sanık Durmaz, "Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben de toplum içerisinde yaşayan biri olarak bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir. Beraatimi talep ederim. Hakkımda leyhte olan hükümler uygulansın." ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI

İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın müstehcenlik suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın, müstehcenlik suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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