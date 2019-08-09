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Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmene bakıyor

Irak'ın Kerkük kentindeki geniş arazisini 2014'te terör örgütü DEAŞ'tan kaçan iç göçmenlere tahsis eden Türkmen hayırsever, burada Türkiye'nin desteğiyle kurulan kampta, binlerce göçmeni ağırlıyor.

AA | 09.08.2019 - 09:15..
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Iraklı Türkmen hayırsever Kays Rıdvani, Kerkük'ün 25 kilometre güneybatısında yer alan Yahyava köyündeki arazisini, 5 yıl önce DEAŞ'ın zulmünden kaçan göçmenlere tahsis etti.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE KURULDU

Rıdvani'nin geniş arazisi üzerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı tarafından Temmuz 2014'te donanımlı bir kamp kuruldu. Yahyava Kampı'na, Musul ve Telafer'deki DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden olan Türkmen aileler yerleştirildi. Kays Rıdvani, arazisi üzerinde Türkiye'nin desteğiyle kurulan Yahyava Kampı'nda 5 yıldır binlerce göçmeni misafir ediyor.

Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmene bakıyor

"İNSANİ BİR GÖREV"

Türkiye'ye teşekkür eden Türkmen hayırsever, "Yaklaşık 2 bin 600 göçmeni, 30 bin metrekarelik arazimde 5 yıldır karşılık istemeden severek ağırlıyorum. Telaferli göçmenler, memleketlerine dönecekleri güne kadar bizim misafirimiz kalacaklar." dedi. Yaptığı işi "insani bir görev" olarak niteleyen Rıdvani, Telaferli Türkmen göçmenler için arsası üzerinde kapsamlı bir kamp kuran Türkiye'ye de sığınmacılar adına teşekkür etti. Yahyava Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu da Rıdvani'nin, göçmenlerin en zor günlerinde yanında olduğunu belirterek, "Bu arsayı ve kampı bize tahsis edenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmene bakıyor

"CADDE VE SOKAKLARDA KALIRDIK"

Yahyava Kampı'nda 5 yıldır hayat mücadelesi veren Telaferli göçmen Muhammed Mustafa, "Bize bağışlanan arsa ve kurulan kampla çoluk çocuğumuzun hayatını kurtardılar. Aksi takdirde cadde ve sokaklarda kalırdık." ifadelerini kullandı.

Kerküklü hayırsever 5 yıldır binlerce göçmene bakıyor

15 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEYE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmeden önce nüfus oranı bakımından Irak'ın en büyük ilçesi kabul edilen Telafer'de, 300 bine yakın Türkmen ikamet ediyordu. Eski Irak Planlama Bakanı Selman el-Cumeyli, Eylül 2018'de yaptığı açıklamada, DEAŞ'la yaşanan çatışmalar nedeniyle ülke genelinde 150 binden fazla konutun yıkıldığını ve sadece konutların yeniden inşası için 15 milyar dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.

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