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Kılıçdaroğlu: Demokrasi kazandı

31 Mart yerel seçimlerinde sonuçlar son hızla belirlenirken CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk açıklamayı yaptı.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 23:39..
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Kılıçdaroğlu: Demokrasi kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılan sandıklardan çıkan seçim sonuçlarına yönelik “Demokrasi kazandı. Mart’ın sonu bahar” değerlendirmesini yaptı.

KILIÇDAROĞLU SANDIK SONUÇLARINA İLİŞKİN KONUŞTU

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından sandıklardan çıkan sonuçlar açılmaya devam ediyor. Soluk soluğa giden oy sonuçlarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçlara ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Türkiye genelinde açılan oy oranlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu 'Demokrasi Kazandı'' dedi.

Kılıçdaroğlu: Demokrasi kazandı


Kılıçdaroğlu: Demokrasi kazandı

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