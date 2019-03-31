CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılan sandıklardan çıkan seçim sonuçlarına yönelik “Demokrasi kazandı. Mart’ın sonu bahar” değerlendirmesini yaptı.
KILIÇDAROĞLU SANDIK SONUÇLARINA İLİŞKİN KONUŞTU
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından sandıklardan çıkan sonuçlar açılmaya devam ediyor. Soluk soluğa giden oy sonuçlarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçlara ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Türkiye genelinde açılan oy oranlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu 'Demokrasi Kazandı'' dedi.
Kılıçdaroğlu: Demokrasi kazandı