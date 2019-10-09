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Kılıçdaroğlu: Türkiye, Şam yönetimi ile görüşmeli

Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA | 09.10.2019 - 22:35..
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'nda, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gazetecilere konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ŞAM YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞMESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp bilgi verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu taktirde, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli."

Kılıçdaroğlu: Türkiye, Şam yönetimi ile görüşmeli


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