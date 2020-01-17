Kılıçdaroğlu'na göre İdlib'de yaşayan herkes terörist

İdlib'de büyük bir insan dramı var.

Rusya'nın desteğini alan Esad rejimi, bölgede masum sivilleri hedef almaktan kaçınmıyor.

Esad'ın kanlı bombardımanlarından kaçan siviller Türkiye sınırına doğru hareket etmeye başladı.

Türkiye'ye alınmayan İdlibliler, Suriye topraklarında kurulan çadırlara yerleştiriliyor.

Bölgedeki göç hareketleri devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nefret dolu bir açıklama geldi.

CHP Lideri, İdlib'de yaşayan herkesi terörist olarak nitelendirdi.

Bölgedeki 1 milyon kişinin Türkiye'ye gelmesi durumunda büyük bir felaketin yaşanacağını söyledi.

"3 MİLYON 600 BİN SURİYELİ YETMEDİ.."

Kılıçdaroğlu, "3 milyon 600 bin Suriyeli yetmedi, şimdi 1 milyon İdlibli gelecek. Orada görev yapan biri şunu söyledi. Daha önce Suriye’den kaçıp Türkiye’ye gelenler sadece Suriyelilerdi.

TAMAMI ELİ KANLI İNSANLARDIR, TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİDİR

Ama İdlib’ten gelecek olanların tamamı eli kanlı insanlardır, terör örgütünün üyeleridir. Asıl bu 1 milyon kişi gelirse felaket o zaman başlayacak." şeklinde konuştu.

İdlib konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama büyük tepkiye neden oldu.

ERDOĞAN: BERLİN'DE GÜNDEME GETİRECEĞİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşananların sıkıntı verici olduğunu söyledi.

Erdoğan, rejimin ateşkese uymadığının açık olduğunı dile getirerek Berlin'de düzenlenen konferansta burada yaşananları gündeme getireceğini söyledi.

2 GÜNDE 13 BİN KİŞİ YERİNDEN YURDUNDAN OLDU

Öte yandan bölgede yaşanan katliam nedeniyle son 2 gün içerisinde 13 bin sivil daha bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

BAHÇELİ: İDLİB MESELESİ ÇÖZÜLMELİDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İdlib'de yaşananları gündemine aldı.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen MHP Lideri, "İdlib meselesi çözülmelidir. Rusya, rejimin yanındaki gücünü çekmelidir. Türkiye ile olan diyaloglarını olumlu geliştirmeye gayret göstermelidir. Esad ile bir yere varması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

GELECEK PARTİSİ'NDEN PARTİSİNDEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Ahmet Davutoğlu'nun partisinden de tepki geldi.

Gelecek Partili Bahadır Kurbanoğlu, Twitter hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na "Vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim. Vallahi sizi Peygamber'e şikayet edeceğim. Boğazım yırtılıncaya dek sizi Allah'a şikayet edeceğim. " diye yazdı.