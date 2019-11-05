Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Pervin Buldan'ı kızdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günlerde Türk askerinin Afrin'e girmemesini istiyordu.

Aradan geçen 2 yılın ardından CHP Lideri fikir değiştirdi ve "Tezkereye “evet” dememiz doğru politikaydı. İdlib’de, Afrin’de sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı AB tarafından fonlanıyor. Orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Fotoğraflarını gördüm, bana bilgi verildi. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Biz oradaki Suriyelileri düşünmek zorundayız." açıklamasını yaptı.

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Bu sözler, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Tam da bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu, “Resme baktım. Afrin’e İdlib’e çok iyi hizmetler gidiyor” demektedir. Hangi resme baktınız Sayın Kılıçdaroğlu? ÖSO denen barbar tecavüz ordusunun Afrin’de yaptığı talanın resmini de gördünüz mü acaba Kürt halkı Afrin’de yaşadığı topraklardan sürüldü. Bu resmi gördünüz mü? Zeytinliklerine varıncaya kadar halka ait ne varsa bir bir talan edildi. Bu resmi gördünüz mü? Kürtçe tabelalar tek tek indirildi. Bunları da gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.