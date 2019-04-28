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Kilis'te 2 Suriyeli’den biri boğuldu

Dereye giren Suriye uyruklu 2 kişiden biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

DHA | 28.04.2019 - 22:11..
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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve Elbeyli Konteyner kentte barınan Suriye uyruklu Abdullah El Hatip ile Hıdır Hasmo öğleden sonra serinlemek için konteyner kent yakınlarından geçen dereye girdi.

Bir süre sonra iki gencin suda çırpındığını gören vatandaşlar,  Hıdır Hasmo’yu son anda boğulmaktan kurtararak dereden çıkarmayı başarırken, El Hatip ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

AFAD ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Hıdır Hasmo, çağırılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbarla bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri Abdullah El Hatip’i arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç ekipleri de takviye olarak bölgeye çağırıldı. Dalgıç polislerin çalışmaları sonucu Abdullah El Hatip’in cesedi boğulduğu dereden çıkarıldı. Ekiplerin çalışmalarını takip eden Suriyeli gencin yakınları cesedin çıkarılmasıyla sinir kirizi geçirdi. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serinlemek için girdiği derede boğularak hayatını kaybeden Abdullah El Hatip’in cesedi yapılan inceleme sonrası otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kilis'te 2 Suriyeli’den biri boğuldu


Kilis'te 2 Suriyeli’den biri boğuldu

Kilis'te 2 Suriyeli’den biri boğuldu

Kilis'te 2 Suriyeli’den biri boğuldu

Kilis'te 2 Suriyeli’den biri boğuldu

Kilis'te 2 Suriyeli’den biri boğuldu

Kilis'te 2 Suriyeli’den biri boğuldu

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