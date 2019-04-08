Kim Kardashian dördüncü çocuğuna Ermeni adı arıyor

Taşıyıcı anne yöntemiyle dördüncü çocuğunun dünyaya gelmesini bekleyen Kim Kardashian, bebeğine vereceği ismi netleştirmeye çalışıyor.

ERMENİ İSMİ KOYACAK

38 yaşındaki Ermeni asıllı Amerikalı reality şov yıldızı, mayıs ayında doğacak bebeği için Ermeni adı aradığını açıkladı. Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West ile birlikte yeni doğacak erkek bebeklerine yaygın olarak kullanılan bir Ermeni ismi seçeceklerini belirtti.

Ünlü yıldız Kim Kardashian-FOTO GALERİ

Kardashian, önceki üç çocuğuna North, Saint ve Chicago adlarını verdi.