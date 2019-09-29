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Kınalıada Korveti, Atmaca roketlerini kullanacak

Yunanistan'ı büyük bir endişeye sokan Atmaca roketleri, milli savaş gemisi Kınalıada Korveti'nde de kullanılacak. Açıklamayı Erdoğan yaptı.

AA & Ensonhaber | 29.09.2019 - 16:08..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli savaş gemisi Kınalıada Korveti'nin donanmaya katıldığı törene katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınalıada Korveti'ne ilişkin bilgiler verdi.

99,5 metre uzunluğundaki Kınalıada Korveti'nin birçok özelliği var. Bunlardan en önemlisini ise Erdoğan açıkladı.

ATMACA ROKETLERİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz kuvvetlerimiz donanımı, disiplini ve yetenekli personeliyle bizleri gururlandırıyor. Milgem gemilerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada Atmaca roketlerini kullanacak." ifadelerini kullandı.

Kınalıada Korveti, Atmaca roketlerini kullanacak

Kınalıada Korveti, Atmaca roketlerini kullanacak

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Kınalıada Korveti, Atmaca roketlerini kullanacak

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