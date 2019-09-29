Kınalıada Korveti, Atmaca roketlerini kullanacak

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş uçağımızı yapacağız Milli savaş gemisi Kınalıada Korveti'nin donanmaya katılım törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli savaş uçağının da yapılacağını söyledi.

2 Markette silahlı kavga: 4 yaralı Afyonkarahisar'da husumetli iki grup arasında markette çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı. Kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

3 30 kiloluk kabak 20 bin TL'ye satıldı Bilecik'te bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali"nde yapılan müzayedede 30 kilogramlık bir kabak, 20 bin liraya satıldı.

4 Emmanuel Emenike, iki yıl sonra sahalara döndü Westerlo'nun, Belçika 2. Ligi'nde deplasmanda KSV Roeselare'yi 2-0 yendiği maçın 86. dakikasında oyuna giren Emenike, iki yıla yakın bir aradan sonra ilk kez resmi bir maçta forma giydi.

5 Silivri'deki mühürlenen okuldan malzemeler taşındı Öğretmen ve öğrenciler mühürlenen okuldan, malzemeleri eğitim görecekleri orta okula taşıdı. Silivri'de eğitime yarın kaldığı yerden devam edilecek.

6 Yunanistan'a gitmeye çalışan 57 kaçak yakalandı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesiyle Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 57 kaçak göçmen yakalandı.