Kınalıada Korveti, Atmaca roketlerini kullanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli savaş gemisi Kınalıada Korveti'nin donanmaya katıldığı törene katıldı.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınalıada Korveti'ne ilişkin bilgiler verdi.
99,5 metre uzunluğundaki Kınalıada Korveti'nin birçok özelliği var. Bunlardan en önemlisini ise Erdoğan açıkladı.
ATMACA ROKETLERİ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz kuvvetlerimiz donanımı, disiplini ve yetenekli personeliyle bizleri gururlandırıyor. Milgem gemilerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada Atmaca roketlerini kullanacak." ifadelerini kullandı.
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