Kıran-4 operasyonu başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmedi.
KIRAN-4 BAŞLADI
Yurt içinde Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında da bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, amacıyla gerçekleştirilen Kıran Operasyonlarında, 4. dalga operasyon başladı.
OPERASYON KARS - AĞRI - IĞDIR KIRSALINDA
Kıran-4 Operasyonu, Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere 24 Eylül 2019 tarihinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatıldı.
Operasyonu kapsamında, Kars-Ağrı-Iğdır illeri kırsalında Çemçe-Madur bölgesinde 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
BİN 125 PERSONEL, 75 OPERASYONEL TİM GÖREV ALACAK
Bahse konu operasyonda; Jandarma, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından müteşekkil 1.125 personel, 75 operasyonel tim görev aldı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kıran Operasyonlarının Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde genişleyerek devam edeceği vurgusu yapıldı.