taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7715
Euro
6.5594
Altın
1409.24
Borsa
95208.03
Gram Altın
261.679

Karabük'te yayalarla polis arasında ilginç diyalog

Kavşakta kırmızı ışıkta geçen yayalar ile kendilerine ceza yazan polis ekipleri arasında ilginç konuşmalar geçti.

DHA | 26.06.2019 - 15:48..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Karabük'te trafik ekipleri, Kardemir Kavşağı’nda kırmızı ışık ihlaline yönelik yayalar üzerinde uygulama yaptı.

Yaya geçidinde bekleyen ekipler, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara ceza yazdı.

Ceza yiyen yayalar, polise "Tekrar geçeyim." gibi taleplerde bulundu.

"ÖLECEK OLAN BENİM ABLA, NİYE YAZIYORSUNUZ?"

Kırmızı ışıkta geçen Ramazan A. (21), "21 yıldır ilk defa kırmızıda geçtim diye bir ceza yiyorum." diye konuşunca kadın polis memuru, "Araçların arasından geçtiniz. Araçlar size çarpabilirdi." dedi.

Bunun üzerine Ramazan A., "Ölecek olan benim boş ver abla, niye yazıyorsunuz? 108 TL nedir? Kırmızıda geçmeye 108 TL mi yazıyorsun? Arabaya o kadar yazmıyorsun. Sabah sabah neyin cezası? Bırakın ya. 108 TL nedir? Biz, çalışıyoruz o kadar kazanmıyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Karabük'te yayalarla polis arasında ilginç diyalog


"BEN O ZAMAN GERİ DÖNÜP TEKRAR GEÇEYİM"

Kırmızı ışıkta geçen Turgut B. (59) de polis ekiplerine, kimliğinin üzerinde olmadığını, bankaya yetişebilmesi için aciliyeti olduğunu, bu yüzden farkında olmadan kırmızıda geçtiğini söyledi. Kırmızıda geçtiği için özür dileyen Turgut B., "Ben o zaman geri dönüp tekrar geçeyim. Bundan sonra kurallara uyarız. Bu seferlik affedin. Zaten ayakkabı boyacılığı ile geçiniyorum." dedi. Komiser, ’’Bu işin gerisi olmaz. Kurallara uyacaksın." diye cevap verdi.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde, kırmızı ışıkta geçen 5 yaya ile birlikte kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücü ve cep telefonuyla konuşan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Karabük'te yayalarla polis arasında ilginç diyalog

Karabük'te yayalarla polis arasında ilginç diyalog


Karabük'te yayalarla polis arasında ilginç diyalog

Karabük'te yayalarla polis arasında ilginç diyalog

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

149
Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

258
Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

549
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

346
Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

308
Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

Bahçeli, Akşener'in İmralı göndermesine yanıt verdi

395
İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak

İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak

391
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir