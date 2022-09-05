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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitaplardan sizler için öne çıkarttıklarımız...
    • Özel İçerik
    • 05.09.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:44
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    Kitap raflarındaki yerini alarak okurlarını bekleyen kitaplardan bu hafta... Siz kitapseverler için seçtiğimiz kitaplara birlikte bakalım..

    Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #1

    Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor’da ise Aristo ve Dante onlara karşı olan gerçek dünyada el ele kalabilmenin yollarını keşfedecek; zorbalarla savaşmayı, yeni arkadaşlıklar kurmayı, kendini anlatmayı ve acılarla yaşamayı öğrenecekler.

    Sayfa: 440

    Doğu Ekspresinde Cinayet - Bir Hercule Poirot Hikayesi

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #2

    Otuzdan fazla dile çevrilen Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin en çarpıcı romanlarından biridir.

    Sayfa: 64

    Gün Işığının Tadı

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #3

    Gün Işığının Tadı, kendileri olmayı öğrenen, birbirinden çok farklı iki kadının hikâyesi.

    Sayfa: 240

    Bay Mütevazı ve Kasap Doktor

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #4

    Bu etkileyici ve provokatif hikâye; bilimin, Soğuk Savaş politikasının ve dinin iç içe geçtiği onlarca yıllık bir uğraşı gözler önüne sererken, hayvan deneylerindeki etik meselelere ve günümüzde hastaları kesin ölümden kurtaran dikkat çekici yeniliklere de değiniyor. Bay Mütevazı ve Kasap Doktor’da en derin korkularımıza ve en büyük umutlarımıza dair cevaplar bulacaksınız.

    Sayfa: 376

    My Mother's Voice

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #5

    Tülay Demir Oktay'ın kitabı İngilizcede...

    Sayfa: 416

    Harry Potter Film Dehlizi Kitap 2: Diagon Yolu Hogwarts Ekspresi ve Sihir Bakanlığı

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #6

    12 Kitaplık serinin ilk kitabı olan “Film Dehlizi Kitap 2: Diagon Yolu, Hogwarts Ekspresi ve Sihir Bakanlığı”, ilk kez Türkiye’de! Üstelik Türkçe’ye çevrilen serinin editörlüğünü de Harry Potter evreninin rehberi Mösyö Taha yapıyor.

    Sayfa: 64

    Mermer Adam

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #7

    Jean-Christophe Grange’den, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, gerilim dolu bir macera…

    Sayfa:608


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