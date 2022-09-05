Raflarda yerini alan yeni kitaplar

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitaplardan sizler için öne çıkarttıklarımız...

Kitap raflarındaki yerini alarak okurlarını bekleyen kitaplardan bu hafta... Siz kitapseverler için seçtiğimiz kitaplara birlikte bakalım..

Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor

Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor’da ise Aristo ve Dante onlara karşı olan gerçek dünyada el ele kalabilmenin yollarını keşfedecek; zorbalarla savaşmayı, yeni arkadaşlıklar kurmayı, kendini anlatmayı ve acılarla yaşamayı öğrenecekler.

Sayfa: 440

Doğu Ekspresinde Cinayet - Bir Hercule Poirot Hikayesi

Otuzdan fazla dile çevrilen Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin en çarpıcı romanlarından biridir.

Sayfa: 64

Gün Işığının Tadı





Gün Işığının Tadı, kendileri olmayı öğrenen, birbirinden çok farklı iki kadının hikâyesi.

Sayfa: 240

Bay Mütevazı ve Kasap Doktor

Bu etkileyici ve provokatif hikâye; bilimin, Soğuk Savaş politikasının ve dinin iç içe geçtiği onlarca yıllık bir uğraşı gözler önüne sererken, hayvan deneylerindeki etik meselelere ve günümüzde hastaları kesin ölümden kurtaran dikkat çekici yeniliklere de değiniyor. Bay Mütevazı ve Kasap Doktor’da en derin korkularımıza ve en büyük umutlarımıza dair cevaplar bulacaksınız.

Sayfa: 376

My Mother's Voice



Tülay Demir Oktay'ın kitabı İngilizcede...

Sayfa: 416

Harry Potter Film Dehlizi Kitap 2: Diagon Yolu Hogwarts Ekspresi ve Sihir Bakanlığı

12 Kitaplık serinin ilk kitabı olan “Film Dehlizi Kitap 2: Diagon Yolu, Hogwarts Ekspresi ve Sihir Bakanlığı”, ilk kez Türkiye’de! Üstelik Türkçe’ye çevrilen serinin editörlüğünü de Harry Potter evreninin rehberi Mösyö Taha yapıyor.

Sayfa: 64

Mermer Adam

Jean-Christophe Grange’den, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, gerilim dolu bir macera…

Sayfa:608