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Raflarda yerini alan yeni kitaplar
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- 05.09.2022 - 09:17
- Güncelleme : 05.09.2022 - 10:44
Kitap raflarındaki yerini alarak okurlarını bekleyen kitaplardan bu hafta... Siz kitapseverler için seçtiğimiz kitaplara birlikte bakalım..
Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor
Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor’da ise Aristo ve Dante onlara karşı olan gerçek dünyada el ele kalabilmenin yollarını keşfedecek; zorbalarla savaşmayı, yeni arkadaşlıklar kurmayı, kendini anlatmayı ve acılarla yaşamayı öğrenecekler.
Sayfa: 440
Doğu Ekspresinde Cinayet - Bir Hercule Poirot Hikayesi
Otuzdan fazla dile çevrilen Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin en çarpıcı romanlarından biridir.
Sayfa: 64
Gün Işığının Tadı
Gün Işığının Tadı, kendileri olmayı öğrenen, birbirinden çok farklı iki kadının hikâyesi.
Sayfa: 240
Bay Mütevazı ve Kasap Doktor
Bu etkileyici ve provokatif hikâye; bilimin, Soğuk Savaş politikasının ve dinin iç içe geçtiği onlarca yıllık bir uğraşı gözler önüne sererken, hayvan deneylerindeki etik meselelere ve günümüzde hastaları kesin ölümden kurtaran dikkat çekici yeniliklere de değiniyor. Bay Mütevazı ve Kasap Doktor’da en derin korkularımıza ve en büyük umutlarımıza dair cevaplar bulacaksınız.
Sayfa: 376
My Mother's Voice
Tülay Demir Oktay'ın kitabı İngilizcede...
Sayfa: 416
Harry Potter Film Dehlizi Kitap 2: Diagon Yolu Hogwarts Ekspresi ve Sihir Bakanlığı
12 Kitaplık serinin ilk kitabı olan “Film Dehlizi Kitap 2: Diagon Yolu, Hogwarts Ekspresi ve Sihir Bakanlığı”, ilk kez Türkiye’de! Üstelik Türkçe’ye çevrilen serinin editörlüğünü de Harry Potter evreninin rehberi Mösyö Taha yapıyor.
Sayfa: 64
Mermer Adam
Jean-Christophe Grange’den, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, gerilim dolu bir macera…
Sayfa:608