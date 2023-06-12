12 Haziran 2023: Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar Haziran ayının ikinci haftasındayız. Kitap raflarındaki yerini alan; okurlarını bekleyen yeni kitaplardan siz okurlarımız için liste hazırladık.

Özel İçerik

Yeni kitap heyecanını ancak kitapseverler bilir. Bunun için yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Ölüm ve Ölme Üzerine

Ölüm ve Ölme Üzerine; terminal hastalar, onların aileleri ve onlara hizmet veren sağlık profesyonelleri için rehber niteliği taşıyan, cesaret ve umut aşılayan bir kitap…

Sayfa: 376

Tek Meyve Portakal Değildir

Dünya edebiyatının en güçlü feminist seslerinden biri olan Winterson, yarı otobiyografik, yarı fantastik bu romanıyla, ısrarla anlamak istemediğimiz en temel meselelerden birine doyurucu bir son çiziyor: En nihayetinde insan, yakınındakilerin beklentilerini de görmezden gelir ve “Her şeye rağmen” kendini istediği biçimde inşa eder. Doğuştan getirdiği sevilme ve kabul görme arzularını hiçe sayacak kadar cesur da olabilir üstelik.

Sayfa: 192

Mantık ve Bilim Teorisi Üzerine

Tepeden tırnağa patlayıcı yüklü bir matematik felsefecisi; aklı başında ama gözü pek, iyimser olmayan kararlı biri. Eğer bu bir kahraman değilse, o zaman kahraman kimdir? Georges Canguilhem. Matematikte olduğu gibi, deneyim de belli bir “ritme” göre, kurallara bağlı olarak mümkündür. Fransa'nın işgaline, “mantığın bir getirisi olarak” direnişle cevap veren Cavaillès, 1944 yılında Naziler tarafından kurşuna dizilir. Mantık ve Bilim Teorisi Üzerine 20. yüzyıl akılcı Fransız felsefesi geleneğinin öncülerinden Cavaillès'in son eseridir.

Sayfa: 88

Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?

Hayata dair bir okuma...

Sayfa: 150

Cumhuriyet'in 100 Günü: İnkılabın Ayak Sesleri

Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyet'in 100 Günü - İnkılabın Ayak Sesleri ve Cumhuriyet'in 100 İsmi - Büyük Devrimin Portreleri'nde bir şeyi kesin olarak görmemizi sağlıyor.

Sayfa: 400

Babamın Yeri

Babamın Yeri, bir adamın hem toplumun hem de kızının gözündeki “yer”ini irdeleyen, son derece kişisel bir konuyu sakınmadan, alabildiğine yalın bir üslupla evrensele dönüştürerek aktaran bir metin.

Sayfa: 72