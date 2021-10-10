Pazar okuması: Jojo Moyes'in Ardında Bıraktığın Kadınlar kitabı

Jojo Moyes'in yeni çıkan romanı Ardında Bıraktığın Kadınlar kitabını, pazar okuması olarak seçiyoruz.

Romanları 46 dile çevrilen ve milyonlarca kişiye ulaşan Jojo Moyes, Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze uzanan unutulmaz bir aşkı ilmek ilmek dokuyor. Paris, Birinci Dünya Savaşı. Çok sevdiği kocası Édouard cephede savaşırken Sophie Lefèvre ailesini güvende tutmak zorundadır.

Kasabaları Almanlar tarafından işgal edildiğinde, Sophie otelinde her akşam onlara hizmet etmek zorunda kalır.

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BİR SAPLANTI...

Ne var ki yeni Kommandant, Sophie’nin ressam kocası tarafından çizilen portresini gördüğü andan itibaren onu saplantı haline getirir. Neredeyse bir yüzyıl sonra Londra’da, Sophie’nin portresi Liv Halston’ın duvarında asılı durmaktadır.

SEVDİKLERİMİZ İÇİN SAVAŞMAK

Genç kocası aniden vefat etmeden önce düğün hediyesi olarak vermiştir. Bir tesadüf sonucu portrenin gerçek değeri ortaya çıktığında ise büyük bir hukuk savaşı başlar ve Liv’in dünyası yeniden altüst olur.

Liv ve Sophie, ayrı yüzyıllardan bu iki kadın, bedeli ne olursa olsun sevdikleri için savaşacaklardır.

Ergül Tosun

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