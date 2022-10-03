Yeni çıkan kitaplar

Raflardaki yerini alan, kitapseverleri bekleyen yeni kitaplardan öne çıkanlar...

Yeni kitap demek yeni heyecanlar demek. Bunu ancak ve ancak kitapseverler bilir. Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan sizler için hazırladığımız okuma listesine buyurun...

Uzak Dağlar Ve Hatıralar

Bu kitap Pamuk'un okurlarınca bilinmeyen-günce tutan ressam yanını, günlük hayatını, şaşırtıcı hayallerini ve deneyimlerini okura ulaştıracak ve dünyaca ünlü yazarı bir insan olarak tanımamıza ışık tutacak.

Sayfa: 400

Hani Ayrılıklar da Sevdaya Dahildi?

Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk’ün kaleme aldığı Hani Ayrılıklar Sevdaya Dahildi, bağlanma şekillerini, travmaları ve ayrılık sonrası süreci güvenli bir deneyime dönüştürecek.

Sayfa: 184

Ateşten Kaçmak





Matematiği ve coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla ünlü Vladimir Tumanov, Gizemli Haritalar dizisinin üçüncü kitabında okurlarını yine soluksuz bir maceraya davet ediyor.

Sayfa: 212

Sondan Başlıyoruz

Duchess, hikâyesiyle okuru yakasından kavrayıp hiç bırakmıyor, son sayfaya kadar taşıdıktan sonra da etkilemeye devam ediyor. Whitaker sorunlu hayatları, yanlış kararları ve pişmanlığı işlese de Duchess'ın gücü ve varoluşu, umuda bir güzelleme.



Sayfa: 364

Dünyaya Yön Veren Kadınlar

Rasgele bir sayfa çevirip günlük ilham dozunuzu aldıktan sonra edindiğiniz bilgilerin verdiği kalıcı hazzın keyfini çıkarabilirsiniz.

Sayfa: 200

Cinayet Kokusu





Prof. Dr. Sevil Atasoy, Çin’den Brezilya’ya, ABD’den Avusturya’ya seri katillerin peşinde. Her birinin dehşete düşüren hikâyesini bizimle paylaşırken adli bilimlerin hayranlık uyandıran gelişmesini de aktarıyor. Cinayet Kokusu, yine elinizden bırakamayacağınız bir Sevil Atasoy kitabı.

Sayfa: 176

Beni Bırakırsan

Beni Bırakırsan, etkileyici dili ve sarsıcı kurgusuyla savaşın, mültecilerin yaşamının, zamana direnen tutkulu bir aşkın ve bir kadının hızla değişen dünyada özgürlüğünü kazanma özleminin olağanüstü hikâyesi.

Sayfa: 412

Depresyon Ne İşe Yarar

Depresyon Ne İşe Yarar; bir uzmanın gözünden herkesin bilmesinde fayda bulunan konulara ve depresyonun karanlık dehlizlerine ışık tutan, olumlu bakış açısıyla iyi hissettirecek bir araştırma.

Sayfa: 128

November'ı Öldürmek

Nefesinizi kesecek, heyecan dolu bir hkaye..

Sayfa: 416

Aslında Öyle Değil

Bu kitap; toksik bir ilişkinin perde arkasına mercek tutmak, bu konudaki farkındalığına katkı sağlamak ve işlevsel tutumları adım adım anlatarak senin de elinden tutmak için yazıldı…

Sayfa: 352