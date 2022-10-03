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    Yeni çıkan kitaplar

    Raflardaki yerini alan, kitapseverleri bekleyen yeni kitaplardan öne çıkanlar...
    • Özel İçerik
    • 03.10.2022 - 09:13
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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni kitap demek yeni heyecanlar demek. Bunu ancak ve ancak kitapseverler bilir. Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan sizler için hazırladığımız okuma listesine buyurun...

    Uzak Dağlar Ve Hatıralar

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Bu kitap Pamuk'un okurlarınca bilinmeyen-günce tutan ressam yanını, günlük hayatını, şaşırtıcı hayallerini ve deneyimlerini okura ulaştıracak ve dünyaca ünlü yazarı bir insan olarak tanımamıza ışık tutacak.

    Sayfa: 400

    Hani Ayrılıklar da Sevdaya Dahildi?

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Klinik Psikolog Ziya Ünlütürk’ün kaleme aldığı Hani Ayrılıklar Sevdaya Dahildi, bağlanma şekillerini, travmaları ve ayrılık sonrası süreci güvenli bir deneyime dönüştürecek.

    Sayfa: 184

    Ateşten Kaçmak

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Matematiği ve coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla ünlü Vladimir Tumanov, Gizemli Haritalar dizisinin üçüncü kitabında okurlarını yine soluksuz bir maceraya davet ediyor.

    Sayfa: 212

    Sondan Başlıyoruz

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Duchess, hikâyesiyle okuru yakasından kavrayıp hiç bırakmıyor, son sayfaya kadar taşıdıktan sonra da etkilemeye devam ediyor. Whitaker sorunlu hayatları, yanlış kararları ve pişmanlığı işlese de Duchess'ın gücü ve varoluşu, umuda bir güzelleme.

    Sayfa: 364

    Dünyaya Yön Veren Kadınlar

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Rasgele bir sayfa çevirip günlük ilham dozunuzu aldıktan sonra edindiğiniz bilgilerin verdiği kalıcı hazzın keyfini çıkarabilirsiniz.

    Sayfa: 200

    Cinayet Kokusu

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Prof. Dr. Sevil Atasoy, Çin’den Brezilya’ya, ABD’den Avusturya’ya seri katillerin peşinde. Her birinin dehşete düşüren hikâyesini bizimle paylaşırken adli bilimlerin hayranlık uyandıran gelişmesini de aktarıyor. Cinayet Kokusu, yine elinizden bırakamayacağınız bir Sevil Atasoy kitabı.

    Sayfa: 176

    Beni Bırakırsan

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Beni Bırakırsan, etkileyici dili ve sarsıcı kurgusuyla savaşın, mültecilerin yaşamının, zamana direnen tutkulu bir aşkın ve bir kadının hızla değişen dünyada özgürlüğünü kazanma özleminin olağanüstü hikâyesi.

    Sayfa: 412

    Depresyon Ne İşe Yarar

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Depresyon Ne İşe Yarar; bir uzmanın gözünden herkesin bilmesinde fayda bulunan konulara ve depresyonun karanlık dehlizlerine ışık tutan, olumlu bakış açısıyla iyi hissettirecek bir araştırma.

    Sayfa: 128

    November'ı Öldürmek

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Nefesinizi kesecek, heyecan dolu bir hkaye..

    Sayfa: 416

    Aslında Öyle Değil

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Bu kitap; toksik bir ilişkinin perde arkasına mercek tutmak, bu konudaki farkındalığına katkı sağlamak ve işlevsel tutumları adım adım anlatarak senin de elinden tutmak için yazıldı…

    Sayfa: 352


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