19 Şubat 2024 Pazartesi: Yeni çıkan kitaplardan 10 özel seçki

Bugün şubat ayının üçüncü haftası. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitapları siz okurlarımız için hazırladık. Kitap listemize bakmadan kitap almayın, okumayın diyoruz.
İyi okumalar, iyi haftalar diliyoruz...
Sevgi ve Nefret Üzerine Aforizmalar
Yaşam felsefesinin kurucusu Nietzsche'den, anlam veremediğiniz duyguların karmaşasını dindirecek, insan doğasının gizemlerine hayretle katılacağınız açıklamalar getiren aforizmalar...
Sayfa: 64
Terapistin İkilemi: İlişkisel Psikoterapinin Şifreleri
Dr. Elvin Aydın Keleş, alanına yenilik getiren bu kitapla gerek terapi becerilerini geliştirmek isteyen ruh sağlığı uzmanlarını gerekse kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen okuyucuları, özgün dili ve yaklaşımıyla kendilerine eşsiz katkılar sağlayabilecekleri bir yolculuğa çıkarıyor.
Sayfa: 120
Çatal Yürek
Mükemmel... Bardugo [kahramanına] sertlik, cesaret ve alaycılığın tamamen ilgi çekici bir karışımını veriyor.
Sayfa: 150
Çekim Yasasının Mucizeleri
Çekim yasasını kullanarak hayatımızı dönüştürebileceğimize dair bir rehber niteliğinde olan Çekim Yasasının Mucizeleri kitabı...
Sayfa: 296
Aşk Ayrılıktan da Acı
Kendi ruhsal şifasını bulduktan sonra başka kırık kalpleri iyileştirme mücadelesine giren genç bir kadının aşk, dostluk, vefa ve iyilik dolu öyküsünde siz de kendinizden bir şeyler bulacaksınız.
Sayfa: 216
Küçük Napolyon
III. Napolyon’un darbesine şiddetle karşı duran, sonrasında Fransa’dan kaçmak zorunda kalan ve Üçüncü Cumhuriyet’in ilanına kadar sürgünde yaşayan Victor Hugo’nun 1852’de yayınladığı ve bir haykırış olarak nitelediği bu kitap, matbuat tarihinin en keskin siyasi yergilerden biri, despot bir lider karşısında cesur bir isyan, cumhuriyetçilik ruhunun ders kitabıdır.
Sayfa: 248
18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar ve İlişki Ağları
Dr. Ertan Ünlü, darphane sarrafı Bedros ve Sakızlı sarraf Dimitri örnekleri üzerinden sarrafların Osmanlı iktisadi, siyasi ve sosyal yapısı üzerindeki etkilerini analiz ediyor. Üstelik bunu sosyal bilimlerde yeni yeni kullanılmaya başlanan sosyal ağ analizi ile yaparak sarraflık mevzusuna bambaşka bir kapı aralıyor.
Sayfa: 304
Bana Söylediği Son Şey
Gerilim sevenler için...
Sayfa: 352
Köhne
Köhne, Ethem Baran’ın anlatımda ne denli mahir olduğunu her satırında hatırlatan, yaşamın dolambaçlı yollarında gezinen, canlı ve sahici bir roman.
Sayfa: 220
Babam Hasan Âli Yücel – Gülümser Yücel Kitabı
Bu kitapta, Köy Enstitülerinin kurucusu ve Türkiye’nin en uzun süre görevde kalan Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’i hiç bilinmeyen yönleri ile tanıyacaksınız.
Sayfa: 352
Latin Amerika'nın Güzel İsyancıları
Bu kitapta ülkelerinin, kıtalarının özgürleşmesi mücadelesine damgalarını vurmuş olan otuz üç savaşçı kadının hikayelerini anlatıyor Ospina. İçinde bulunduğumuz coğrafyada da yabancısı olmadığımız kadın mücadelesine, kadınların mücadelelerine benzer örnekleri Latin Amerika'dan derliyor.
Sayfa: 250
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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