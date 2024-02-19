19 Şubat 2024 Pazartesi: Yeni çıkan kitaplardan 10 özel seçki Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan bu hafta da sizler için bir liste hazırladık. Her kitapseverin keyifle okuyacağı kitaplara göz atalım. 10 kitap...

Özel İçerik

Bugün şubat ayının üçüncü haftası. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitapları siz okurlarımız için hazırladık. Kitap listemize bakmadan kitap almayın, okumayın diyoruz.

İyi okumalar, iyi haftalar diliyoruz...

Sevgi ve Nefret Üzerine Aforizmalar

Yaşam felsefesinin kurucusu Nietzsche'den, anlam veremediğiniz duyguların karmaşasını dindirecek, insan doğasının gizemlerine hayretle katılacağınız açıklamalar getiren aforizmalar...

Sayfa: 64

Terapistin İkilemi: İlişkisel Psikoterapinin Şifreleri

Dr. Elvin Aydın Keleş, alanına yenilik getiren bu kitapla gerek terapi becerilerini geliştirmek isteyen ruh sağlığı uzmanlarını gerekse kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen okuyucuları, özgün dili ve yaklaşımıyla kendilerine eşsiz katkılar sağlayabilecekleri bir yolculuğa çıkarıyor.

Sayfa: 120

Çatal Yürek

Mükemmel... Bardugo [kahramanına] sertlik, cesaret ve alaycılığın tamamen ilgi çekici bir karışımını veriyor.

Sayfa: 150

Çekim Yasasının Mucizeleri

Çekim yasasını kullanarak hayatımızı dönüştürebileceğimize dair bir rehber niteliğinde olan Çekim Yasasının Mucizeleri kitabı...

Sayfa: 296

Aşk Ayrılıktan da Acı

Kendi ruhsal şifasını bulduktan sonra başka kırık kalpleri iyileştirme mücadelesine giren genç bir kadının aşk, dostluk, vefa ve iyilik dolu öyküsünde siz de kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sayfa: 216

Küçük Napolyon

III. Napolyon’un darbesine şiddetle karşı duran, sonrasında Fransa’dan kaçmak zorunda kalan ve Üçüncü Cumhuriyet’in ilanına kadar sürgünde yaşayan Victor Hugo’nun 1852’de yayınladığı ve bir haykırış olarak nitelediği bu kitap, matbuat tarihinin en keskin siyasi yergilerden biri, despot bir lider karşısında cesur bir isyan, cumhuriyetçilik ruhunun ders kitabıdır.

Sayfa: 248

18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı'da Sarraflar ve İlişki Ağları

Dr. Ertan Ünlü, darphane sarrafı Bedros ve Sakızlı sarraf Dimitri örnekleri üzerinden sarrafların Osmanlı iktisadi, siyasi ve sosyal yapısı üzerindeki etkilerini analiz ediyor. Üstelik bunu sosyal bilimlerde yeni yeni kullanılmaya başlanan sosyal ağ analizi ile yaparak sarraflık mevzusuna bambaşka bir kapı aralıyor.

Sayfa: 304

Bana Söylediği Son Şey

Gerilim sevenler için...

Sayfa: 352

Köhne

Köhne, Ethem Baran’ın anlatımda ne denli mahir olduğunu her satırında hatırlatan, yaşamın dolambaçlı yollarında gezinen, canlı ve sahici bir roman.

Sayfa: 220

Babam Hasan Âli Yücel – Gülümser Yücel Kitabı

Bu kitapta, Köy Enstitülerinin kurucusu ve Türkiye’nin en uzun süre görevde kalan Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’i hiç bilinmeyen yönleri ile tanıyacaksınız.

Sayfa: 352

Latin Amerika'nın Güzel İsyancıları

Bu kitapta ülkelerinin, kıtalarının özgürleşmesi mücadelesine damgalarını vurmuş olan otuz üç savaşçı kadının hikayelerini anlatıyor Ospina. İçinde bulunduğumuz coğrafyada da yabancısı olmadığımız kadın mücadelesine, kadınların mücadelelerine benzer örnekleri Latin Amerika'dan derliyor.

Sayfa: 250

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