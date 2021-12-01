2021 yılında en çok okunan kitaplar

2021 yılında en çok okunan kitaplar

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu süre içerisinde kitapseverlerin en çok okuduğu kitapların tam listesi...

Acısıyla, tatlısıyla 2021 yılını da geride bırakmak üzereyiz. Bir yıl boyunca kitapseverlerin ilgiyle okuduğu kitaplar da oldu. Edebiyat dünyasında öne çıkan kitaplar, okurların yeni gözdesi haline geldi. Yayınladıklarında ses getiren ve okurları heyecanlandıran kitapların başında Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi, Orhan Pamuk'ın Veba Geceleri, Zülfü Livaneli'nin Balıkçı ve Oğlu romanları, edebi türler arasında başı çekiyor.

Öte yandan Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın Yakın Tarihin Gerçekleri, psikolog ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Doğan Cüceloğlu'nun yazdığı Var Mısın? kişisel gelişim kitabı da listede kendine yer buldu.

İşte 2021 yılının en'leri...

Veba Geceleri

Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. vilayeti Minger Adası'nda geçiyor. Hem sürükleyici bir siyaset ve aşk romanı hem de Pamuk’un salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartıştığı bu tarihi roman, konusuyla yaşadığımız günlere de ışık düşürüyor.

Sayfa: 544

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.

Sayfa: 504

Var Mısın?

Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak ettiği “hayati” sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi aslında o da hâlâ savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor.

Sayfa: 320

Yakın Tarihin Gerçekleri

Osmanlı’nın çöküşünün nedenlerini, milliyetçilik akımlarını, Trablusgarp Harbi’ni, Balkan Harbi’ni, Birinci Dünya Harbi’ni, küllerinden doğan bir cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını, Türk siyasal hayatında demokrasiye geçiş çabalarını, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu yılları ve 1965 yılına doğru giden gelişmeleri, Orta Doğu'nun tarihini, Krallıkların yükselişini ve çöküşünü, baskıcı liderler ve oğullarını Türk tarihçiliğinin kılavuz ismi İlber Ortaylı’nın derin analizleriyle soluk soluğa okumak için benzersiz bir davet…

Sayfa: 320

Altıncı Koğuş

Altıncı Koğuş, Russkaya Mısl dergisinin 1892 Kasım sayısında yayınlandığında büyük ilgi görmüştü. Hatta Lenin'in de yapıtı okuduktan sonra dehşete kapıldığı, "Kendimi Altıncı Koğuş'a kapatılmış gibi hissettim." dediği rivayet edilir.

Sayfa: 72

Körlük

José Saramago’nun 1995 yılında kaleme aldığı Körlük, gördüğü ilgi karşısında beyaz perdeye de uyarlanmıştır. Filmin gişeye girmesi ise kitabın yayın tarihinden tam 13 yıl sonra yani 2008 yılında gerçekleşmiştir.



Sayfa: 336

Balıkçı ve Oğlu

Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

Sayfa: 140

Ben Kirke

NPR, Washington Post, Buzzfeed, People, Time, Amazon, Entertainment Weekly, Bustle ve Newsweek’e göre Yılın En İyi Kitabı...

Sayfa: 408

Cesur Yeni Dünya

İngiliz yazar Aldous Huxley’nin 1932 yılında yayınlanan Cesur Yeni Dünya adlı eseri, distopya edebiyatının dünyadaki en güçlü örnekleri arasında yer alıyor. Hiciv türünde yayımladığı eserler ile döneminin en dikkat çekici yazarlarından olan Huxley, Cesur Yeni Dünya’da eleştirel bakış açısını hayal gücü ve kara mizah ile harmanlıyor. Böylece yazar, eserinde geleceğin modern toplumuna ağır bir insanlık dersi veriyor.

Sayfa: 272

Empedokles’in Dostları

Türkiye’de geniş bir okur kitlesine sahip Amin Maalouf yeni romanı Empedokles’in Dostları’yla okurlarını selamlıyor.

Sayfa: 216