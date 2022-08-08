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Yeni çıkan kitaplar
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- 08.08.2022 - 09:03
Ağustos ayının ilk haftasındayız. Ve her ay olduğu gibi bu ay da yepyeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor. Kitapseverlerin keyifle okuyacağı kitapları sizler için derledik.
İyi okumalar dileriz...
Büyük İstanbul Kolerası 1865 - Bir Çocuğun Gözüyle
Efrem Karanov’un tarihe not düşme dürtüsüyle kaleme aldığı mütevazı hayat hikâyesi değerli bir dönem tanıklığı özelliği taşımaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı’nın Rumeli coğrafyasında yer alan bir kasabadaki toplumsal hayatın akışını göstermesi açısından önem arz etmektedir.
Sayfa: 136
İnsan Ne İle Yaşar
Tolsto'un insna benliği üzerine olan kitabı, yeni baskısıyla..
Sayfa: 125
Koyunlar Yukarı Bakar - Bilimkurgu Klasikleri
Koyunlar Yukarı Bakar, günümüzün ve geleceğimizin otopsisi.
Sayfa: 552
Tüm Zamanlar
Yakın tarihin, yirmi yıllık emeği barındıran bir derinlikle buluştuğu ve İbrahim Tenekeci’nin “Vefa Makamı” saydığı yeni şiir kitabı Tüm Zamanlar, Muhit Kitap’ın 100. eseri olarak okuyucuyu selamlıyor.
Sayfa: 96
İletişimde Yetkinlik - Yöneticiler için 36 İpucu
İletişimde püf noktaları...
Sayfa: 255
Her Şey Vaktini Bekler - Şems'in Öğrencisi Olmak
Şems’in yolu yanmaya hazır olanların yoludur. İrade, zekâ, mantık, terbiye, saygı, güven, cesaret, disiplin ve azim ister senden.
Bunların hiçbirini yitirmedin ve hiçbir şey için hâlâ geç değil. Çünkü her şey zaten vaktini bekler. Belki de doğru zaman şimdidir.
Sayfa: 184
Dervişin Teselli Koleksiyonu 2
Dervişin Teselli Koleksiyonu 2 – Klasik Metinlerle İyileşme kitabı Doğu’nun ve Batı’nın kadim öğretilerini kullanarak içimizdeki teselli sesini uyandırıp canlandırmayı hedefliyor
Sayfa: 248
Uykusuzluk - İnsomnia
Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez daha buraya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını bulusturduğu bu şaheserini elinizden bırakamayacaksınız.
Sayfa: 784
İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi
Baş döndüren bir macera...
Sayfa: 380
Suikast Treni
Yüksek oktanlı bir gerilim…Kesinlikle keyifli.
Sayfa: 415