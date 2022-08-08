Yeni çıkan kitaplar

Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan sizler için seçtiklerimize göz atmayı unutmayın.

Ağustos ayının ilk haftasındayız. Ve her ay olduğu gibi bu ay da yepyeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor. Kitapseverlerin keyifle okuyacağı kitapları sizler için derledik.

İyi okumalar dileriz...

Büyük İstanbul Kolerası 1865 - Bir Çocuğun Gözüyle

Efrem Karanov’un tarihe not düşme dürtüsüyle kaleme aldığı mütevazı hayat hikâyesi değerli bir dönem tanıklığı özelliği taşımaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı’nın Rumeli coğrafyasında yer alan bir kasabadaki toplumsal hayatın akışını göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Sayfa: 136

İnsan Ne İle Yaşar

Tolsto'un insna benliği üzerine olan kitabı, yeni baskısıyla..

Sayfa: 125

Koyunlar Yukarı Bakar - Bilimkurgu Klasikleri

Koyunlar Yukarı Bakar, günümüzün ve geleceğimizin otopsisi.

Sayfa: 552

Tüm Zamanlar

Yakın tarihin, yirmi yıllık emeği barındıran bir derinlikle buluştuğu ve İbrahim Tenekeci’nin “Vefa Makamı” saydığı yeni şiir kitabı Tüm Zamanlar, Muhit Kitap’ın 100. eseri olarak okuyucuyu selamlıyor.

Sayfa: 96

İletişimde Yetkinlik - Yöneticiler için 36 İpucu

İletişimde püf noktaları...

Sayfa: 255

Her Şey Vaktini Bekler - Şems'in Öğrencisi Olmak

Şems’in yolu yanmaya hazır olanların yoludur. İrade, zekâ, mantık, terbiye, saygı, güven, cesaret, disiplin ve azim ister senden.

Bunların hiçbirini yitirmedin ve hiçbir şey için hâlâ geç değil. Çünkü her şey zaten vaktini bekler. Belki de doğru zaman şimdidir.

Sayfa: 184

Dervişin Teselli Koleksiyonu 2

Dervişin Teselli Koleksiyonu 2 – Klasik Metinlerle İyileşme kitabı Doğu’nun ve Batı’nın kadim öğretilerini kullanarak içimizdeki teselli sesini uyandırıp canlandırmayı hedefliyor

Sayfa: 248

Uykusuzluk - İnsomnia

Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez daha buraya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını bulusturduğu bu şaheserini elinizden bırakamayacaksınız.

Sayfa: 784

İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi

Baş döndüren bir macera...



Sayfa: 380

Suikast Treni





Yüksek oktanlı bir gerilim…Kesinlikle keyifli.



Sayfa: 415