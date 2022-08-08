Petrol
96.06
1.20%
Euro
18.3216
0.44%
Dolar
17.9628
0.28%
Altın
1.025
0.29%
Borsa
2774
0.00%
Bitcoin
427.495
3.24%
BTXN Coin
7.92
-2.46%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Yeni çıkan kitaplar

    Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan sizler için seçtiklerimize göz atmayı unutmayın.
    • Özel İçerik
    • 08.08.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni çıkan kitaplar

    Ağustos ayının ilk haftasındayız. Ve her ay olduğu gibi bu ay da yepyeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor. Kitapseverlerin keyifle okuyacağı kitapları sizler için derledik.

    İyi okumalar dileriz...

    Büyük İstanbul Kolerası 1865 - Bir Çocuğun Gözüyle

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Efrem Karanov’un tarihe not düşme dürtüsüyle kaleme aldığı mütevazı hayat hikâyesi değerli bir dönem tanıklığı özelliği taşımaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı’nın Rumeli coğrafyasında yer alan bir kasabadaki toplumsal hayatın akışını göstermesi açısından önem arz etmektedir.

    Sayfa: 136

    İnsan Ne İle Yaşar

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Tolsto'un insna benliği üzerine olan kitabı, yeni baskısıyla..

    Sayfa: 125

    Koyunlar Yukarı Bakar - Bilimkurgu Klasikleri

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Koyunlar Yukarı Bakar, günümüzün ve geleceğimizin otopsisi.

    Sayfa: 552

    Tüm Zamanlar

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Yakın tarihin, yirmi yıllık emeği barındıran bir derinlikle buluştuğu ve İbrahim Tenekeci’nin “Vefa Makamı” saydığı yeni şiir kitabı Tüm Zamanlar, Muhit Kitap’ın 100. eseri olarak okuyucuyu selamlıyor.

    Sayfa: 96

    İletişimde Yetkinlik - Yöneticiler için 36 İpucu

    Yeni çıkan kitaplar #5

    İletişimde püf noktaları...

    Sayfa: 255

    Her Şey Vaktini Bekler - Şems'in Öğrencisi Olmak

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Şems’in yolu yanmaya hazır olanların yoludur. İrade, zekâ, mantık, terbiye, saygı, güven, cesaret, disiplin ve azim ister senden.

    Bunların hiçbirini yitirmedin ve hiçbir şey için hâlâ geç değil. Çünkü her şey zaten vaktini bekler. Belki de doğru zaman şimdidir.

    Sayfa: 184

    Dervişin Teselli Koleksiyonu 2

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Dervişin Teselli Koleksiyonu 2 – Klasik Metinlerle İyileşme kitabı Doğu’nun ve Batı’nın kadim öğretilerini kullanarak içimizdeki teselli sesini uyandırıp canlandırmayı hedefliyor

    Sayfa: 248

    Uykusuzluk - İnsomnia

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Romanlarını Maine’de kurgulamayı seven Stephen King, Uykusuzluk’ta bir kez daha buraya dönüyor. Yazarın iliklere işleyen bir gerçekçilikle doğaüstü korku unsurlarını bulusturduğu bu şaheserini elinizden bırakamayacaksınız.

    Sayfa: 784

    İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Baş döndüren bir macera...

    Sayfa: 380

    Suikast Treni

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Yüksek oktanlı bir gerilim…Kesinlikle keyifli.

    Sayfa: 415


    İlginizi Çekebilir

    Zonguldak’ta sokak köpeklerini saldırısına uğrayan adam yaralandı
    3. Sayfa

    Zonguldak’ta sokak köpeklerini saldırısına uğrayan adam yaralandı

    İslami Cihad Hareketi: İsrail şartlarımızı yerine getirmezse ateşkesi yok sayacağız
    Dünya

    İslami Cihad Hareketi: İsrail şartlarımızı yerine getirmezse ateşkesi yok sayacağız

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Görüş Bildir