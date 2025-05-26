26 Mayıs 2025 Pazartesi: Raflardaki kitaplar

Ergül Tosun

Bugün 26 Mayıs 2025...Mayıs ayının son haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitaplardan sizler için yeni öneriler hazırladık.

Kitap alırken listemize mutlaka göz atın.

İyi okumalar diliyoruz...

FATİH SULTAN MEHMED: DOĞU'NUN VE BATI'NIN EFENDİSİ

Sayfa: 448

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan yepyeni bir çalışma.

GİZLİ DÜNYA SAVAŞLARI

Sayfa: 464

Stephen Kinzer, Gizli Dünya Savaşları = tarihte yön veren istihbarat operasyonlarını ve gölgelerde tutulan gizli savaşları tüm kaçışlarıyla gözler önüne seriyor. Tarihi şekillendiren Dulles çocuklarının hikâyesini okuduktan sonra, dünyaya artık aynı gözle bakamayacaksınız!

BETEROTU

Sayfa: 120

Pınar Öğünç’ün gazeteciliğinden ve kişiliğinden bildiğimiz incelik ve hakikilik, öyküleri de sımsıkı kuşatan bir incelik ve hakikilik. En başta bu söylenmeli. Beterotu’nu okurken yazarın kendine ve hayata dönük dürüstlüğünün müthiş bir gözlem gücüyle birleştiğini ya da bu olağanüstü gözlem yetisinin zaten o dürüstlükten beslendiğini seziyorsunuz.

YETİMHANE

Sayfa: 344

Yetimhane, kayboluşun, yeniden doğuşun, rakiplerin kimsenin olmayı öğrenen kalplerin romanı… Bir kız çocuğunun kendi adını ve kaderini geri alma hikayesi…

SAF SUYA ANLAT

Sayfa: 250

İsmail Güzelsoy, yeni romanı Saf-Suya Anlat”ın merhabasını Sadî-i Şirazî'nin şiirinden bir cümle ile veriyor… "Ve 90'ların ilk yıllarında başlayan ve hiç dinmeyen bir masal-roman hayalim vardı. Aslında bu benim yazmayı planladığım ilk roman kaldığını ama…”

YEDİNCİ GÜN

Sayfa: 216

Ölümden sonra ne oluyor sorusunun ilginç bir yanıt bulduğu bu çarpıcı Dantevari öyküde, ölümün bir sınır gibi ayırdığı iki dünya Yu Hua’nın usta kalemiyle benzersiz bir şekilde iç içe geçer.

HAYAT YENİDEN

Sayfa: 288

Hayatın iniş çıkışlarıyla sınanan ve çocukluk hayalini gerçekleştirerek milyonlara rehberlik eden Dr. Ayça Kaya, Hayat Yeniden’de okuru bilimin ışığında sağlıklı bir yaşama davet ediyor.

BAŞARI DÜŞÜNÜRÜ

Sayfa: 176

Türkiye’nin başarı düşünürü Mümin Sekman, çeyrek asırlık başarı birikiminden seçtiklerini bu kitapta özetliyor. 25. yılda 25. kitap konseptiyle, best of başarı fikirlerini bir arada sunuyor.

ANNEM ÖLDÜ MÜ

Sayfa: 328

Aile ile birey çatışmasını ustaca işleyen, anne-kız ilişkisinin çıkmazlarını, anneliğin açmazlarını ve aile içi travma aktarımını korkusuzca irdeleyen Vigdis Hjorth, sarsıcı ve sorgulayıcı bir okuma deneyimi sunuyor. Bir de soru bırakıyor: Yara açmayan bir annelik, öldürmeyen bir sevgi mümkün mü?

AKAN NEHİR GİBİ

Sayfa: 240

Paulo Coelho maneviyat, yaşam ve etik üzerine düşüncelerini paylaştığı bu sürükleyici kitabında, büyük ya da küçük fark etmeksizin hayatın çok özel dersler barındırdığını gösteriyor. Okçuluktan farkındalığa, yolculuktan iyi ile kötünün doğasına kadar çok çeşitli konularda kişisel düşüncelerini sunan Coelho, bir kurşunkalemin mutluluğa giden yolu gösterebileceğini, bir dağa tırmanma kılavuzu sayesinde hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, Cengiz Han ve şahininin hikâyesi üzerinden öfkenin yıkıcılığını, dostluğun kıymetini ve daha nicesini anlatıyor.