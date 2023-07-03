3 Temmuz 2023: Raflardaki kitaplar Yeni bir aya merhaba diyoruz... Temmuz ayında raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan siz kitapseverler için yeni bir liste hazırladık.

Özel İçerik

Kitap demek hayat demek, kitap demek bilinmeyen dünyaların keşfi demek... Her yeni okuma bizi yepyeni bir maceraya sürükler. Bunun için yeni çıkanlardan siz okurlarımıza yeni çıkan kitaplardan yeni bir liste hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

100. Yılda Lozan İhlalleri

Bu tarafsız niteliğiyle de elinizdeki kitap, bu konudaki (şimdilik) tek kitap olma özelliğini taşıyor.

Sayfa: 304

Gödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe Belik Lewis Carroll’ın İzinde Zihinlere ve Makinelere Dair Metaforik Bir Füg

Sibernetik, yapay zeka ve bilgisayarlarla içli dışlı herkesin kutsal kitabı sayılan Pulitzer ödüllü Gödel, Escher, Bach akıcılığı, dehası, değişik fikirleri ustalıkla kaynaştırması açısından ancak Lewis Carroll’ın yapıtlarıyla karşılaştırılabilir. Bu eşi benzeri olmayan, daha önce hiç karşılaşmadığınız türden, kitap ötesi bir kitap: meta-kitap.

Sayfa: 896

Kızlar Annelerinin Kaderini mi Yaşar

Betül Demirkıran Dündar yeni kitabıKızlar Annelerinin Kaderini mi Yaşar ile ruhsal olarak ilerlememiz için başka bir kapı açıyor. Önerdiği çalışmalar ile okurlarına iç huzura kavuşmak ve bilinçaltının zincirlerinden özgürleşmek için bir yol gösteriyor.

Sayfa: 128

Bir Bedeni Paylaşmak

Önemli yazarların söyleşilerinden oluşan kitap...

Sayfa: 406

Ödüllerim

Yazarın ölümünün 20. yıldönümünde ilk kez yayımlanan Ödüllerim’de, Thomas Bernhard aldığı ödüllerin öyküsünü ve ödül deneyimlerini alaycı bir dille aktarırken edebiyat sahnesine öfke dolu, ironik bakışıyla bütün insanlığı payladığı gibi kişisel zaaflarını örtmeksizin kendini de onaylamadığını muzipçe açığa vuran, eskiz niteliğinde kara kalem otoportresini sunuyor.

Sayfa: 90

Neden Tüketiyoruz

Tüketim alışkanlıklarımıza dair bir kitap...

Sayfa: 408

Kimse Anlamaz Refik Anlar

Sen başıboş bir rüzgâr olmasaydın Belki bu kadar gitmezdin hoşuma Ve benim devrik cümlelerim Seni yazmazdı her satıra Anlamayanlar olacaktır Aşkı tatmayanlar Bizden öğrensinler mi Refik?

Sayfa: 200

Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı

Ne olursa olsun her zaman iyiyi düşün. Asla kin besleme. Daima ölçülü ol. Hayatta herkesle ve her şeyle aramızda, ihlal edilmemesi gereken, görünmez sınırlar var. İnsan bu dünyada aklı kadar yer kaplıyor. Şartlar seni zorlasa da kendin olma çabandan vazgeçme.

Gözünü hedefine diken insan zararsızdır. kendini anlatmayacaksın, bırakacaksın insanlar seni tanısın. Gelişmeye cüret edecek kadar cesur değilsen hayatta iz bırakamazsın. Bu yolda öğrendiklerimiz ve öğrettiklerimiz bizi biz yapar.

Sayfa: 232

Cumhuriyet'in İlk Sabahı

Türk tarihçiliğinin büyük ismi İlber Ortaylı’nın Millî Mücadele günlerinin tarihi yönlerine tuttuğu ışığın aydınlığında Cumhuriyet’in ilk sabahını beraber karşılayacağız.

Sayfa: 120

Bir Roman Kadar Uzun

Elinizdeki kitap, “Eski Sokak”tan dünyaya doğru genişleyen bir harita. Bir yazarı yazar yapan şairler, yazarlar, arkadaşlar… hepsi haritada bir noktada bize gülümsüyor.

Sayfa: 376

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