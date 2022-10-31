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- Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi
Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi
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- 31.10.2022 - 09:10
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor. Yazarları tarafından yazılan ve kitapseverlerin beğenisine sunulan yeni kitaplardan siz okurlar için seçtiklerimiz...
İyi okumalar dileriz...
Kış Yolculuğu
İsmini Schubert’in yapıtından alan Kış Yolculuğu akıllardan uzun süre çıkmayacak orijinal bir tat bırakıyor okurda...
Sayfa: 96
Lea
Lizbon’a Gece Treni romanıyla milyonlarca okur ve hayran edinen Pascal Mercier, Lea’da yine insan ilişkilerine dair derinlikli bir hikâye sunarken suç ve suçluluk kavramları üzerine de düşündürüyor.
Sayfa: 296
Dünyadan Uzak
Yanlış hatırladıklarınla, önüne engeller çıkararak, sahte travmaların acısını çekerek, belki de en büyük ve en acımasız darbeyi sen indiriyorsun kendine. Hafızasıyla dürüst bir yüzleşmeye hazır olanları sarsacak bir roman...
Sayfa:168
Pişmanlığın Gücü
Gerçek pişmanlık hikâyeleriyle dolu olan Pişmanlığın Gücü hem işte hem de özel yaşamımızda daha büyük tatminin yolunu gösteren bir rehber kitap.
Sayfa: 226
Her Şeyin Sonu
Her Şeyin Sonu, tüm bildiklerimizin en ucuna doğru uzanan, çılgınca eğlenceli, şaşılacak derecede neşeli ve iyimser bir seyahat.
Sayfa: 232
Hafıza Koçu
Beyin Egzersizleri, Hızlı Beyin Egzersizleri ve Beyin Koçu’nun yazarından...
Sayfa: 192
Vazgeçilmez Olmanın Sırrı
Gerçek benliğinizle ilişki kurduğunuzda kendi içsel ışığınızı keşfedersiniz.
Sayfa: 240
Varım Ben
Belki en sevdiğin kitap henüz okumadığındır, en sevdiğin filmin senaryosu bile henüz yazılmamıştır. Belki en sevdiğin çiçek papatya değildir, hiç koklamadığındır. Belki de yanında olmasını istediğin hayatından geçip gitmiş birisi değildir, henüz karşılaşmadığındır. Zamanın senden aldıklarından haberdarsın, sana vereceklerinden değil. Seninle her şeye varım ben! Peki sen, sen benimle her şeye var mısın?
Sayfa: 112