Yeni çıkan kitaplardan editörün seçimi

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitapları editör sizler için bir okuma listesi hazırladı.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor. Yazarları tarafından yazılan ve kitapseverlerin beğenisine sunulan yeni kitaplardan siz okurlar için seçtiklerimiz...

İyi okumalar dileriz...

Kış Yolculuğu

İsmini Schubert’in yapıtından alan Kış Yolculuğu akıllardan uzun süre çıkmayacak orijinal bir tat bırakıyor okurda...

Sayfa: 96

Lea





Lizbon’a Gece Treni romanıyla milyonlarca okur ve hayran edinen Pascal Mercier, Lea’da yine insan ilişkilerine dair derinlikli bir hikâye sunarken suç ve suçluluk kavramları üzerine de düşündürüyor.

Sayfa: 296

Dünyadan Uzak

Yanlış hatırladıklarınla, önüne engeller çıkararak, sahte travmaların acısını çekerek, belki de en büyük ve en acımasız darbeyi sen indiriyorsun kendine. Hafızasıyla dürüst bir yüzleşmeye hazır olanları sarsacak bir roman...

Sayfa:168

Pişmanlığın Gücü

Gerçek pişmanlık hikâyeleriyle dolu olan Pişmanlığın Gücü hem işte hem de özel yaşamımızda daha büyük tatminin yolunu gösteren bir rehber kitap.

Sayfa: 226

Her Şeyin Sonu

Her Şeyin Sonu, tüm bildiklerimizin en ucuna doğru uzanan, çılgınca eğlenceli, şaşılacak derecede neşeli ve iyimser bir seyahat.

Sayfa: 232

Hafıza Koçu

Beyin Egzersizleri, Hızlı Beyin Egzersizleri ve Beyin Koçu’nun yazarından...

Sayfa: 192

Vazgeçilmez Olmanın Sırrı

Gerçek benliğinizle ilişki kurduğunuzda kendi içsel ışığınızı keşfedersiniz.

Sayfa: 240

Varım Ben





Belki en sevdiğin kitap henüz okumadığındır, en sevdiğin filmin senaryosu bile henüz yazılmamıştır. Belki en sevdiğin çiçek papatya değildir, hiç koklamadığındır. Belki de yanında olmasını istediğin hayatından geçip gitmiş birisi değildir, henüz karşılaşmadığındır. Zamanın senden aldıklarından haberdarsın, sana vereceklerinden değil. Seninle her şeye varım ben! Peki sen, sen benimle her şeye var mısın?

Sayfa: 112



