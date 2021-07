Yeni çıkan kitaplar

Haftanın ilk gününde raflarda yerini alan yeni kitapları sizlere sunuyoruz.

No okusam diye düşünüyorsanız hiç meraklanmayanın. Siz kitapseverler için her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap raflarında yerini alan yeni eserleri sizlere tanıtmaya, sunmaya devam ediyoruz.

Yeni haftanın ilk gününde yeni çıkan kitaplara gelin birlikte bakalım.

İyi okumalar dileriz...

Çocukluk

Tove Ditlevsen, Kopenhag Üçlemesi ile dünyada kadın edebiyatının ve (Ferrante Knausgaard’ın ardından da) otobiyografik anlatının yeni simgesi haline geldi.

Sayfa: 96

Yalancılar ve Yabancılar

Her insan bir yalancıdır. Her insan bir yabancı... Bize öğretileni yapar, bir yalanı yaşarız hayat boyu. Vakti geldiğinde ise yalan hayatlarımıza yabancılaşırız. İsteyerek ya da zorunda kalarak... Biz zorunda bırakıldık ve her şey o gün başladı. Hayatlarımıza yalan o gün bulaştı. Ya da biz öyle sanıyorduk.

Biz kim miyiz? Bizler yabancıyız. Belki biraz da yalancı...

Sayfa: 464

Dijital Varlık Sözlüğü





Dijital Varlık Sözlüğü, kripto paralar ve çok daha fazlası için bilmeniz gerekenleri barındıran bir başucu kitabı.

Sayfa: 208

Frıda Olsa Ne Yapardı

Frida, umut, değişim, devrim ve dayanıklılık için çok güçlü bir simge. Onun hikâyesi, hayatı cesurca yaşamak isteyenler için sayısız dersle dolu. Öyleyse zorlukla karşılaştığımız her durumda bize yol göstermesini dileyerek yüksek sesle sorabiliriz: Frida olsa ne yapardı?

Sayfa: 240

Sadece Müzik

Bu kitapta Murakami, çağımızın en büyük orkestra şeflerinden Seiji Ozawa ile “sadece müzik” konuşuyor.

Sayfa: 256

Yedi Krallık Şövalyesi

Yedi Krallık Şövalyesi, Targaryen soyunun Demir Taht’ı elinde tuttuğu bir çağda geçerken George R. R. Martin’in henüz tamamlanmamış başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin üç öncül novellasını ilk kez bir araya getiriyor. Zamanımızın en iyi fantazya sanatçılarından biri olan Gary Gianni’nin 160’tan fazla illüstrasyonuyla hayat bulan kitap, okuyucuları yiğitlik çağındaki Yedi Krallık’ın dünyasına taşıyacak!

Sayfa: 336

Benim Değil

Theodor Seuss Geisel Ödüllü yazar Anna Kang ve çizer Christopher Weyant, çocuklara anlaşmazlıkları çözmeyi öğretirken onları eğlendirmeyi de unutmayan kitaplarla karşınızda!

Sayfa: 32

Sihirli Uzaklar Ağacı





Dünyanın dört bir yanında çok sevilen, kitapları en çok dile çevrilen çocuk kitapları yazarı Enid Blyton’ın Sihirli Uzaklar Ağacı Serisi, Türkçede okurlarıyla buluşuyor. Sihirli Uzaklar Ağacı Serisi son 10 yılda sadece İngiltere'de 5 milyondan fazla sattı, pek çok dile çevrildi.

Sayfa: 200

Lo Fortuna

Anıl Can, La Fortuna’da astrolojiden, nörobilimden, meditasyondan, kuantumdan ve duaların şifalı gücünden yararlanarak aşka, paraya, ilişkilere, insanın düşünce yapısına odaklanıyor. Yaşamın ta kendisine hem bilimsel hem de spiritüel olarak yaklaşıyor.

Sayfa: 208

Canlı Devre

David Eagleman'den yepyeni bir deneyim...

Sayfa: 320

