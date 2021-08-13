Selim İleri: Oğuz Atay bana kırgın olarak ölseydi üzülürdüm

Yazar Selim İleri, geçmiş yıllarda Oğuz Atay hakkında bir yazı yazıyor ve ortalık karışıyor. Daha sonra Atay'dan özür dileyen Selim İleri, "Bana kırgın olarak ölseydi çok üzülürdüm" dedi.

Türk edebiyatının yaşayan efsanelerinden olan, yazdığı romanlarla, hikayelerle edebiyatımıza çok büyük katkı sunan Selim İleri'yle yaptığımız söyleşiden bir kesit sunmak istiyoruz sizlere...

Selim İleri, Politika gazetesinde Oğuz Atay hakkında eleştirel bir yazı yazıyor ve bunu gören Oğuz Atay ise Selim İleri'ye çok kırıldığını bildiriyor. Bunun üzerine İleri, Oğuz Atay'dan özür dileyen bir yazı yazıyor ve böylece iki usta yazar barışıyor.

Şöyle anlatıyor Selim İleri;

"Rahmetli İsmail Cem’in çıkarttığı Politika gazetesinin 'Ortalık' diye bir sütunu vardı. Tabii siz hatırlamazsınız o yılları. (gülüyor)

"HATALI OLDUĞUM BİR YAZIYDI"

Oğuz Atay ile aramızın açılmasına neden olan bir yazı yazdım. Benim hatalı olduğum bir yazıydı.





"BANA KIRGIN ÖLSEYDİ, ÇOK ÜZÜLÜRDÜM"

Gerçi daha sonra barıştık ama çok acıklı bir barışmaydı. Oğuz’un son dönemleriydi. İncelik yaptı, bana mektup gönderdi. Oğuz Atay bana kırgın biçimde ayrılsaydı bu dünyadan çok ama çok üzülürdüm."

Ergül Tosun

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