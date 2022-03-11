7. İstanbul Publishing Fellowship, yüzlerce yayıncıyı İstanbul'da misafir etti

Bu yıl programa, 72 ülkeden 332'si yabancı, 555 profesyonel yayıncı katıldı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen program, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Düzenlendiği ilk günden bu yana İstanbul'un bir telif marketi haline dönüşebilmesini amaçlayan program, bu yıl 3 bine yakın fiziki ve çevrim içi görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Programın "İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası" kapsamında gerçekleştirilen gala gecesi ve ödül töreninde "Korsan Kitap Alma Resim Yarışması", "Fikir Maratonu", "Türk Kültürüne Katkı" ve "İstanbul Telif Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Publishing Fellowship, 2021 yılından itibaren hibrit bir modelde gerçekleştirilerek katılımcılarına hem fiziki hem de çevrim içi görüşme imkanı sunuyor.

Bu yıl 8-10 Mart'ta düzenlenen buluşmalara başvuru yapan 105 ülkeden, 1104 yayıncı arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 72 ülkeden 332'si yabancı, 555 profesyonel yayıncı katıldı.

Dünya yayıncılarını İstanbul'da bir arayan getirerek, telif alışverişine ve kültürel mübadele çabalarına destek olmak, farklı ülkelerden yayıncıların Türkiye'de iş yapmalarını teşvik etmek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak hedefiyle düzenlenen programda, binlerce telif ön anlaşması da gerçekleştirildi.

Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir köşesinden yayımcıları telif ve çeviri görüşmeleri için İstanbul'da buluşturan programa en çok katılım 52 başvuru ile Malezya'dan geldi.

BAŞVURAN ÜLKELER

Malezya'yı sırasıyla 48 başvuru ile Brezilya, 38 başvuru ile Azerbaycan ve İngiltere, 26 başvuru ile İtalya, 23 başvuru ile Fransa, 18 başvuru ile Amerika ve İspanya, 16 başvuru ile Kanada takip etti. Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye 100 bin, ikinciye 60 bin, üçüncüye 40 bin lira, ayr