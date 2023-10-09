9 Ekim Pazartesi 2023: Raflardaki kitaplar

9 Ekim Pazartesi 2023... Raflardaki yerini alan kitapları takip edemeyen kitapseverler için yeni çıkanlardan bir liste hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
Savrulan Bulutlar
Savrulan Bulutlar Fumiko Hayashi’nin tam bir cesaret örneği olan yazarlık yaşamının çetrefilli örgüsünden sıyrılıp gelmiş bir roman. Her bir karakterinin aşkı başka biçimde sarıp sarmaladığı roman, hiç zorlanmadan ilerleyen bir olay örgüsüne davet ediyor okuru.
Sayfa: 240
Benim Kısa Tarihim
Bu kitabı kişisel bilgiler edinmek için de okuyabilirsiniz, ancak en çok da bir umuda sarılmak için okuyun...
Sayfa: 120
Görmenin On Üç Yolu
Görmenin On Üç Yolu hem yazarın deneyimlediği korkunç saldırının hem de memleketi İrlanda’da gerçekleşen güncel olayların izlerini taşıyor.
Sayfa: 264
Bu Topraklarda Şarap
Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bu ayrıcalıklı kitabı şarap severlere tavsiye edilir.
Sayfa: 176
Kazara Tanrılar
Modern dünyanın yaratılışını şimdiye dek fark edilmeyen bir bakış açısıyla okuyacağınız alışılmadık ve iddialı bir başvuru kaynağı.
Sayfa: 488
Gergedan
Eugène Ionesco’dan acımasız bir konformizm ve totalitarizm eleştirisi.
Sayfa: 184
Kar Kokusu
Devrimcilerin hayallerini süsleyen bir kent: Moskova. Türkiye’deki askeri darbe sonrası Moskova’ya gelmiş ve hem örgüt içi hesaplaşmaların hem de çökertme operasyonlarının tam ortasında kalmış öğrenciler arasında işlenmiş bir cinayet. Türkiyeli devrimcilerin hakikati bulma çabası. Tansiyonu anbean artan bir gerilim...
Sayfa: 250
Her Şey Bir Öğretmeni Sevmekle Başlar
Çocukları Kars'ın bir köyünden alıp Ankara'ya, Anıtkabir'e götürerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Birçok meslektaşı tarafından yıldırılmaya çalışıldı ama asla pes etmedi. Tüm öğretmenlere ve öğrencilere ilham olmaya devam etti.
Sayfa: 120
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com
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