9 Ekim Pazartesi 2023: Raflardaki kitaplar Bugün 9 Ekim Pazartesi 2023... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini aldı. Öne çıkan, sizin için seçtiğimiz kitaplara bakalım.

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9 Ekim Pazartesi 2023... Raflardaki yerini alan kitapları takip edemeyen kitapseverler için yeni çıkanlardan bir liste hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Savrulan Bulutlar

Savrulan Bulutlar Fumiko Hayashi’nin tam bir cesaret örneği olan yazarlık yaşamının çetrefilli örgüsünden sıyrılıp gelmiş bir roman. Her bir karakterinin aşkı başka biçimde sarıp sarmaladığı roman, hiç zorlanmadan ilerleyen bir olay örgüsüne davet ediyor okuru.

Sayfa: 240

Benim Kısa Tarihim

Bu kitabı kişisel bilgiler edinmek için de okuyabilirsiniz, ancak en çok da bir umuda sarılmak için okuyun...

Sayfa: 120

Görmenin On Üç Yolu

Görmenin On Üç Yolu hem yazarın deneyimlediği korkunç saldırının hem de memleketi İrlanda’da gerçekleşen güncel olayların izlerini taşıyor.

Sayfa: 264

Bu Topraklarda Şarap

Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bu ayrıcalıklı kitabı şarap severlere tavsiye edilir.

Sayfa: 176

Kazara Tanrılar

Modern dünyanın yaratılışını şimdiye dek fark edilmeyen bir bakış açısıyla okuyacağınız alışılmadık ve iddialı bir başvuru kaynağı.

Sayfa: 488

Gergedan

Eugène Ionesco’dan acımasız bir konformizm ve totalitarizm eleştirisi.

Sayfa: 184

Kar Kokusu

Devrimcilerin hayallerini süsleyen bir kent: Moskova. Türkiye’deki askeri darbe sonrası Moskova’ya gelmiş ve hem örgüt içi hesaplaşmaların hem de çökertme operasyonlarının tam ortasında kalmış öğrenciler arasında işlenmiş bir cinayet. Türkiyeli devrimcilerin hakikati bulma çabası. Tansiyonu anbean artan bir gerilim...

Sayfa: 250

Her Şey Bir Öğretmeni Sevmekle Başlar

Çocukları Kars'ın bir köyünden alıp Ankara'ya, Anıtkabir'e götürerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Birçok meslektaşı tarafından yıldırılmaya çalışıldı ama asla pes etmedi. Tüm öğretmenlere ve öğrencilere ilham olmaya devam etti.

Sayfa: 120

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ergul.tosun@ensonhaber.com