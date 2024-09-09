9 Eylül Pazartesi 2024: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar 9 Eylül Pazartesi, 2024... Raflardaki yerini alan, matbaadan taze taze çıkan kitaplar okurlarını bekliyor. Haftanın ilk iş gününde raflardaki yerini alan kitaplardan seçmeler...

Ergül Tosun

Bugün 9 Eylül Pazartesi, 2024... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni kitaplardan raflardaki yerini aldı. İşte yeni çıkan kitaplardan sizler için hazırladığımız okuma listesi...

ZOR ZAMANLAR

Sayfa: 360

Zor Zamanlar, Soğuk Savaş yıllarında bütün dünyayı kasıp kavuran uluslararası komplolar ve çıkar çatışmalarından nasibine düşeni fazlasıyla alan küçük Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın tarihindeki en acılı dönemin öyküsü. Nobel Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa’nın dehası yine tarihsel gerçekleri kurgu kahramanlarla ustaca harmanlamakla kalmıyor, Teke Şenliği’ndeki kötülük timsallerini de bir kez daha karşımıza çıkarıyor.

ÖYKÜ YAZMA BECERİSİ

Sayfa: 188

Feryâl Orhon Basık’ın, deneyimlerini paylaşarak yaratıcı yazarlık yolculuğuna ışık tuttuğu Karakarga Yayınları’ndan çıkan Öykü Yazma Becerisi, yazarlık serüvenine yeni başlayanlar için eşsiz bir rehber sunuyor.

HAYAT OKULU SÖZLÜĞÜ

Sayfa: 304

Hayat Okulu Sözlüğü; kendimizi, karşımızdakileri ve etrafımızı saran dünyayı anlayabilmemiz ve anlamlandırabilmemiz için gerekli olan kavramları bir araya getiriyor.

DUYGULANIM TOPLUMLARI

Sayfa: 400

Duygulanım Toplumları, yol gösterici bir anlatı kuruyor, tarihsel bir perspektif sunuyor, ele alınan kavramları ayrıntılı biçimde tanımlıyor, anlaşılır araştırma örnekleri veriyor ve her bölümün sonunda genel bir bakış sunuyor. Zihin felsefesinden antropolojiye, sosyolojiden kültürel çalışmalara, performans çalışmalarından sanat tarihine, siyaset biliminden gelişimsel ve kültürel psikolojiye uzanan çok geniş bir disiplinlerarası araştırma ufkuna dayanan bir eser.

HAYKIRIŞ

Sayfa: 180

Haykırış, modern Çin’in en önemli edebiyatçılarından Lu Xun’un kaleminden çıkan ve dönemin acılarını, değişim arzusunu ve devrimci fikirlerini güçlü bir şekilde yansıtan kısa hikâyelerden oluşuyor. 20. yüzyılın başlarındaki toplumsal ve politik çalkantılar içinde yaşamış bir entelektüel olarak Lu Xun, Çin’in imparatorluktan cumhuriyete ve komünist rejime geçiş sürecindeki sorunları cesurca dile getiriyor.

HOLLY

Sayfa: 512

Stephen King'in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor.

TAPINAK

Sayfa: 304

Tevrat merkezli bir yaklaşımla asıl mesele tapınağın yeridir. Elinizdeki kitap belki de bu sırrı çözebilmek içindir...

ADOLF HITLER'İ ÖLDÜRDÜM

Sayfa: 48

Ya kiralık katillik, doktorluk ve mühendislik gibi yasal bir iş olsaydı ?

Ya bir bilim insanı, bu kiralık katillerden birini hayatının en önemli işine… zamanda geriye gidip Hitler’i güçlenmeden önce öldürmek için tutsaydı ?

Peki, ya Hitler bu suikast girişiminden sağ kurtulup zaman makinesini çaldıktan sonra 21. Yüzyıl’a gelseydi… hem de katilini yetmiş yıl önceye hapsederek ?

MEHMET AKİF ERSOY'DAN HAYAT DERSLERİ

Sayfa: 128

Yazdığı İstiklal Marşı birinci seçildiği için ödül olarak belirlenen beş yüz lirayı almayarak yardım kuruluşuna bağışlayan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşı’nın manevi önderlerinden olmuştur. İstiklal Marşı’nı memleketine ait gördüğü için Safahat’ına da koymamıştır. Bu kitabın sayfalarında edebiyatımızın önde gelen şairlerinden Ersoy’un yaşam öyküsünü ve yapıtlarındaki en çarpıcı kesitleri bulacaksınız.

ON GECE DÜŞLERİ

Sayfa: 120

Japonya’nın en tanınmış ve en saygı duyulan yazarlarından biri olan, Üç Köşeli Dünya, Gönül ve Ardından gibi eserlerin yazarı Natsume Soseki’den gerçek hayat ile düş dünyasını harmanlayan sürrealist öyküler: On Gece Düşleri...

ergul.tosun@ensonhaber.com