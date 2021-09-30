Ahmet Mekin: Günde bir buçuk saat kitap okuyorum

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ahmet Mekin, günde bir buçuk saat kitap okuduğunu söyledi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Ahmet Mekin katıldığı bir televizyon programından açıklamalarda bulundu.

Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle gönüllerde taht kuran Ahmet Mekin, aynı zamanda bir entelektüel..

Bunun Ahmet Mekin'nin açıklamalarından anlıyoruz zaten. Özellikle gençlere seslenen Ahmet Mekin, kitap okumaları yönünde telkinlerde bulundu.

BİR BUÇUK SAAT KİTABA

Mekin; "Günde en az bir buçuk saat kitap okuyorum. Çünkü okumak benim için vazgeçilmez bir tutkudur. Bunun için elimden geldiğince okumaya çalışıyorum" dedi.