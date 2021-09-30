Euro
10.3298
-0.25%
Dolar
8.8896
-0.31%
Altın
493.78
-0.21%
Borsa
1.393
0.1%
Bitcoin
384.529
1.88%
EXEN Coin
19.91
-0.45%
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Ahmet Mekin: Günde bir buçuk saat kitap okuyorum

    Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ahmet Mekin, günde bir buçuk saat kitap okuduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmet Mekin: Günde bir buçuk saat kitap okuyorum

    Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan Ahmet Mekin katıldığı bir televizyon programından açıklamalarda bulundu.

    Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle gönüllerde taht kuran Ahmet Mekin, aynı zamanda bir entelektüel..

    Bunun Ahmet Mekin'nin açıklamalarından anlıyoruz zaten. Özellikle gençlere seslenen Ahmet Mekin, kitap okumaları yönünde telkinlerde bulundu.

    Ahmet Mekin: Günde bir buçuk saat kitap okuyorum #1

    BİR BUÇUK SAAT KİTABA

    Mekin; "Günde en az bir buçuk saat kitap okuyorum. Çünkü okumak benim için vazgeçilmez bir tutkudur. Bunun için elimden geldiğince okumaya çalışıyorum" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir