Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı Almanya Başkonsolosluğu’da tanıtıldı Türk edebiyatının sevilen yazarlarından olan Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan organizasyonla tanıtıldı.

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Ahmet Ümit’in Kayıp Tanrılar Ülkesi adlı romanı, Btp Verlag tarafından yayınlanarak Almanca dilinde okurlarla buluştu. Almanca baskısına özel düzenlenen lansman, Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht’in açılış konuşmasıyla başladı. Ahmet Ümit’in kitaptan seçtiği pasajları okuduğu performansın ardından yazar, okurlardan gelen soruları yanıtladı.

Başkonsolos Johannes Regebrecht tarafından "Yüzyılın romancılarından" diye takdim edilen Ahmet Ümit, Berlin’den Bergama’ya uzanan bir polisiye hikayesini anlattığı Kayıp Tanrılar Ülkesi romanıyla 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanları, Bergama/Pergamon ve Berlin arasında kültürel mirası ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihini çarpıcı bir dille yansıttığı için Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından arkeolog üye beratıyla onurlandırılmıştı.

Ahmet Ümit’in Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı, 300 bin adet ilk baskısıyla 2021 yılında Yapı Kredi Yayınları’ndan yayınlandı.

Ümit'in Almanca 'ya çevrilen altıncı kitabı

Türkçe baskısı 500 bin adete varan roman, daha önce İngilizce, İtalyanca, Yunanca dillerinde yayınlandı. Kayıp Tanrılar Ülkesi yazarın Almanca’ya çevirilen altıncı kitabı.

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Romana dair...

Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor.

Soruşturmanın Türkiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla heyecanın dozu gitgide artıyor.

Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zeus Altarı ve Pergamon Tapınağı’nın gölgesinde mitlere günümüzde yeniden hayat verirken, suçun çağlar ve kültürler boyu değişmeyen doğasını bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor.