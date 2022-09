Alexandre Dumas'ın ihanet ve intikam merkezli klasik romanı: Monte Cristo Kontu

Fransız romancı Alexandre Dumas'ın Üç Silahşörler kitabı kadar önemli olan Monte Cristo Kontu, yazarın dini ve siyasi motiflerinin işlediği, ihanet ve intikam alma kitabıdır.

Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas, on dokuzuncu yüzyılda Avrupa’yı saran siyasal ve sosyal çalkantıları yaşamasına rağmen daha çok on altıncı ve on yedinci yüzyılın tarihi olaylarını konu alan üç yüzden fazla roman yazdı. Yaşadığı dönemin sevilen ve en çok okunan romantik yazarlarından biri haline geldi.

Monte Cristo Kontu ilk kez 1844 yılında Journal des Débats’da tefrika edilmiş, Batılı kültür dünyasına tüketilmesi imkânsız bir arketip armağan etmiştir. Sinemaya, tiyatroya, televizyona ve hatta bilgisayar oyunlarına uyarlanmış, hakkında besteler yapılmış bu eser, Fransa’nın, Kral ve taraftarlarının Napoléon’un dönmesinden endişelendiği Restorasyon Dönemi’nde geçer.

Edebiyat tarihinin en başarılı intikam hikayelerinden biridir Monte Cristo Kontu. Onlarca kez sinemaya ve diziye uyarlanmış versiyonları var ama kitabı okuduktan sonra en başarılı uyarlamanın bile kitaba yaklaşamadığını söyleyebiliriz. Fransız ihtilalinin hemen ardından birinci ve ikinci restorasyonların gölgesinde yaşanan müthiş bir intikam hikayesi anlatılıyor.

Politik ve dini uygulamalar

Denizci Edmond Dantes'in en yakınları tarafından ihanete uğrayıp ömür boyu hapisle cezalandırılması, 14 sene sonra bir yolunu bulup hapisten kurtulması ve yıllarca ilmek ilmek dokuduğu intikamını konu alan kitapta dönemin politik ve dini uygulamaları da alt metinlerle veriliyor.

Her şeyi gören, duyan anlatıcı

Yazarın pek çok romanı gibi, gölge yazar Auguste Maquet ile birlikte yazılmıştır. 1844 yılında yazımının bitmesinden sonraki 2 yılda 18 bölümlü bir seri olarak yayınlandı.

Romanda yer alan olaylar 1815-1839 yıllarında Fransa, İtalya ve bazı Akdeniz adalarında geçer; her şeyi bilen, her şeyi gören ve her yerde olan bir anlatıcı tarafından veriliyor.

Bir tuzak etrafında şekilenen roman

Roman, düşmanlarının hazırladığı bir tuzakla suçsuz yere hapse atılan Edmond Dantés’nin 14 yıllık mahkumiyetten sonra, felaketine neden olanlardan intikam almasını konu edinir.

Çevirisi üç yılda tamamlandı

Pek çok dile çevrilen ve dünya edebiyatında pek çok yazarı etkileyen romanda, o dönemde Avrupa'daki Türk algısı hakkında bazı küçük ipuçları da yer almaktadır. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nu epey meşgul etmiş Tepedelenli Ali Paşa'nın romanda adı sık geçer. Eserin Türkçeye çevirisine 1871’de başlayan Teodor Kasap, 30 kadar kişinin yardımıyla 3 yılda tamamlamıştır.