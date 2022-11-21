Andre Gide'nin kaleminden Dostoyevski biyografisi

Fransız Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Andre Gide, kendisi üzerine derin etkiler bırakan Rus yazar Fyodor Dostoyevski'yi "Dostoyevski" adlı kitabında anlatıyor.

Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, İnsancıklar gibi pek çok eserle dünya yazınına yön vermiş bir deha: Dostoyevski… "Bana ruhbilim konusunda bir şeyler öğreten tek kişidir." diyor Nietzsche onun hakkında.

André Gide ise yazışmalarından ve eserlerinden yola çıkarak bu incelikli biyografiyi kaleme alıyor.

Kitap boyunca, bir yandan André Gide’in Dostoyevski’ye duyduğu hayranlığı gözlemliyor bir yandan da eserlerinde gözden kaçırdığımız detaylar üzerinden Dostoyevski’yi yeniden tanıyoruz.

Sürgünde geçen bir hayat

Satır aralarında onun izini sürüyoruz. Dostoyevski gibi bir yazın devinin sürgünle geçen çile dolu yaşamının yanı sıra, hayatını yönlendiren yazma tutkusuna ve edebiyatla kurduğu kuvvetli bağa şahit oluyoruz.

Başucu kitabı

Edebiyat tarihinin kilometre taşlarından olan Dostoyevski’yi ve eserlerini yakından tanımak isteyen herkes için nitelikli bir başvuru kitabı…