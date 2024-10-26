Asırlar öncesinin yaşam kültürüne yakın bakış

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Anlaşılır ve nitelikli anlatımlarıyla geniş okur kitlelerine hitap eden bu üç kitap, okurları tarihte yolculuğa çıkarırken bilgilendirici yönüyle öğrencilere ve tarih meraklılarına da ilham kaynağı oluyor.

Antik Mısır'ın sıradan insanlarının günlük yaşamlarına dair bir hazine sunan bu kitap, mezar resimlerinden ve tapınak duvarlarındaki sahnelerden rekonstrüksiyonlarla zenginleştirilmiş bir yolculuğa davet ediyor.

Böylece okurlar, antik Mısır'ın dinine, alışılmadık yönetim biçimine, günlük çalışma ve eğlence alışkanlıklarına, sanatına ve askeri hâkimiyetinin nedenlerine dair ayrıntılı betimlemelerle bu dönemi yeniden canlandırabiliyorlar.

ANTİK MISIR'DA GÜNLÜK HAYAT

Modern okurlar ekmek, bira, şarap gibi temel gıdaların yapımıyla ilgili basit adımları ve piramitlerin inşası, mumyaların hazırlanması gibi önemli konuları öğrenirken, antik ve modern Mısır arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları da görecekler.

Sayfa: 408

KİTAP HAKKINDA NE DEDİLER

"Yazarın anlatımı anlaşılır, çizimler ve fotoğraflarla destekleniyor ve teoriler ilgi çekici. ”–Publishers Weekly“[Brier'in] anlatımı açık ve ustaca... MÖ 14. yüzyıla tarihlenen bir gizem bile ilgi çekici ilgi çekici bir şekilde aktarılabilir. "

New York Times Book Review

“Bu, antik Mısır'a dair her şeye olan popüler tutkumuzu şekillendiren temel biçimlendirici olaylardan oluşan keyifli bir yolculuk. Bob Brier’ın eğlendirici tarzı, tempoyu yükseltirken aynı zamanda tarihsel bağlamla da bilgilendirmeyi ve eğitmeyi başarıyor.”

Peter Der Maneulian, Philip J. King Professor of Egyptology, Harvard University

ANTİK ROMA'DA GÜNLÜK HAYAT

Sayfa: 272

Tarihin, belki de en meşhur uygarlığında günlük hayat nasıldı? Romalıların günlük rutinleri nelerdi? Alışverişi nereden, nasıl yapıyorlardı? Hangi yemekleri yiyorlardı? Hangi etkinliklere katılıyorlardı? Nasıl evlerde kalıyorlardı? Antik Roma gibi bir uygarlığı düşünürsek aklımıza çok daha fazla soru geleceği kesindir.

Matz’ın ilk elden kaynaklara dayanarak sunduğu bu anlatıda, bir Romalının evine girecek, onunla beraber yemek yiyecek, gerekli durumlarda mahkemeye gidecek, senatoda kanun maddesi tartışacak ve arenada gladyatörleri izleyeceksiniz. Antik Roma’da Günlük Hayat, sizi Romalıların günlük hayatında bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu kısa, öz ve bilgilendirici kitap, adının çağrıştırdığı üzre, akademik olmayan bir okur kitlesine yöneliktir ve Antik Roma yaşamı konusunu, genellikle edebi kaynaklardaki anekdot niteliğindeki kanıtlara atıfta bulunarak tanıtıyor.

ANTİK YUNAN'DA GÜNLÜK HAYAT

Sayfa: 432

Antik Yunan dünyasına dair derinlemesine bir keşfe hazır mısınız? Robert Garland, Antik Yunan’da Günlük Hayat ile sizi klasik Yunan toplumunun günlük yaşamının ayrıntılarına götürüyor. Bu kapsamlı çalışma, hem akademik araştırmalar için vazgeçilmez bir kaynak hem de genel okuyucular için sürükleyici bir yolculuk sunuyor.

Garland, antik Yunanların sosyal yapısından ekonomik faaliyetlerine, dini uygulamalarından kültürel etkinliklerine kadar geniş bir yelpazeyi ele alıyor. Aile hayatı, eğitim sistemi, kölelik düzeni gibi sosyal konuların yanı sıra tarım, ticaret ve zanaat gibi ekonomik faaliyetleri de ayrıntılı bir şekilde inceliyor.

Yunan dininin günlük yaşam üzerindeki etkilerini, tanrılar ve tanrıçalarla olan ilişkileri ve dini bayramları titizlikle anlatıyor. Ayrıca tiyatro, spor, müzik ve edebiyat gibi kültürel etkinliklere dair zengin bilgiler sunarken, antik Yunanların giyim, yiyecek, barınma ve kişisel bakım gibi günlük yaşam pratiklerini de gözler önüne seriyor. Garland’ın sade ve anlaşılır anlatım tarzı, okuyuculara antik dünyanın kapılarını aralıyor ve bu döneme dair daha derin bir anlayış kazandırıyor.